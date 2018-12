Wrocławscy radni przyjęli budżet miasta na 2019 r.

Niemal 4,5 mld zł po stronie dochodów i 4,8 mld zł po stronie wydatków zakłada budżet Wrocławia na 2019 r. przyjęty w czwartek przez miejskich radnych. „To budżet, który jest bardziej społeczny, silniej skupiony na potrzebach mieszkańców” - podkreślił prezydent miasta Jacek Sutryk podczas sesji budżetowej.

Za przyjęciem budżetu głosowało 24 radnych, przeciwko było 11. Od głosu wstrzymało się dwóch radnych.



Według przyjętego w czwartek projektu budżetu dochody wyniosą niemal 4,5 mld zł. Wydatki to niemal 4,8 mld zł, co oznacza, że planowany na przyszły rok deficyt to 230 mln zł.



Skarbnik Miasta Marcin Urban powiedział w czwartek, że wprowadzenie we Wrocławiu 90-procentowej bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów miejskich w prawo własności będzie kosztować miasto 2,7 mln zł w pierwszym roku. „O tę kwotę skorygowaliśmy budżet” - powiedział Urban.



W projekcie budżetu najwięcej wydatków – 1,3 mld zł zapisano na oświatę; na transport i łączność zostanie przeznaczonych ponad 930 mln zł, zaś na pomoc społeczną 745 mln zł. Na gospodarkę komunalną zapisano 438 mln zł, a na gospodarkę mieszkaniową 350 mln zł.



Na inwestycje Wrocław chce w 2019 r. przeznaczyć 795 mln zł. Najwięcej pieniędzy – ponad 73 mln zł – magistrat przeznaczy na remonty dróg.



Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił, że w budżecie na 2019 r. deficyt został zmniejszony o prawie 53 mln zł. „To dobry budżet, budżet, który jest bardziej społeczny, silniej sfokusowany na potrzebach mieszkańców, uwzględniający wyraźniej potrzeby seniorów, programy osiedlowe i kampanie edukacyjne, skierowane do mieszkańców” – wyjaśnił.



Prezydent zwrócił uwagę, że projekt budżetu zakłada więcej wydatków na transport, walkę ze smogiem, czy remonty mieszkań komunalnych.



Podkreślił też, że przy pracy nad budżetem uwzględnione zostały wszystkie postulaty, które pomogły budżet poprawić, w tym także te, które zaproponowali radni PiS. „Chcę, aby tak wyglądała normalność. Rozumiem, że radnym Prawa i Sprawiedliwości może być politycznie trudno głosować za budżetem wspieranym przez inne ugrupowania, ale zachęcam do odwagi i uznania, że Wrocław nie ma barw partyjnych. To nasza wspólna sprawa” – mówił prezydent Wrocławia.



Zdaniem przewodniczącego Klubu Radnych PiS Michała Kurczewskiego, pomimo wprowadzenia do budżetu pewnych korekt, „jest on w przeważającej mierze kontynuacją poprzednich budżetów”. „Z naszej perspektywy są obszary, które mają cały czas duży potencjał do poprawy. Takim ważnym dla Wrocławia obszarem jest przede wszystkim komunikacja zbiorowa oraz stan infrastruktury komunikacyjnej. Spółka MPK cały czas boryka się z problemami finansowymi; musi wciąż zaciągać zobowiązania finansowe. W związku z tym planowana podwyżka na poziomie 7 proc. raczej nie rozwiąże problemów tego przedsiębiorstwa” – mówił Kurczewski.



Jego zdaniem, wzrosnąć powinny także nakłady m.in. na poprawę stanu wrocławskich torowisk, dróg i mostów.



Przewodnicząca Klub Radnych Koalicyjnego Klubu Obywatelskiego Ewa Wolak podkreśliła, że budżet jest rekordowy pod względem dochodów oraz wydatków. „Budżet zakłada wysokie środki, bo ok. 800 mln zł na inwestycje, także te współfinasowane przez fundusze unijne; kontynuowany jest program Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, program rowerowy, oraz wiele programów socjalnych, więcej pieniędzy zostało przeznaczonych na transport oraz walkę ze smogiem” – mówiła.



Zwróciła też uwagę, że największym wyzwaniem dla Wrocławia w nadchodzących latach jest walka o czyste powietrze. „Wspólnie z prezydentem i radnymi będziemy rozwijać programy wymiany źródeł ciepła, termoizolacji, oraz programy osłonowe, tak aby w ciągu najbliżej dekady pozbyć się problemu smogu w naszym mieście” – dodała.



„Budżet na 2019 r. jest bardzo dobrą bazą do tego, aby zacząć te pięcioletnie wyzwania, jakie przed nami stoją. To kolejny budżet z rzędu, gdzie rosną nam dochody własne, kolejny rok, w którym widzimy efekty dobrej koniunktury gospodarczej; koszty obsługi zadłużenia są też na bardzo niskim poziomie” – mówił przewodniczący Klubu Radnych Nowoczesna Piotra Uhle.