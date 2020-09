Wszystkie wymiary doceniania

Potrzeba bycia docenionym to naturalny mechanizm. Nie ma osób, którym docenienie ze strony innych — zarówno w życiu prywatnym, jak i w miejscu pracy — byłoby obojętne.

Pozytywne wyróżnienie w pracy sprawia, że czujemy się zmotywowani do tego, by z równym zaangażowaniem pracować dalej. W Orange Polska do kwestii doceniania podeszliśmy kompleksowo. W corocznym badaniu kultury organizacyjnej pracownicy podkreślali, że ważna jest odpowiednia wysokość wynagrodzenia, ale w równym stopniu wskazywali na potrzebę większej otwartości i transparentnej komunikacji dotyczącej nagród, a także okazji do wzajemnego doceniania się.