Wybierz Kobietę Biznesu Roku 2021

Plebiscyt, ranking i ogłoszenie wyników

Ranking 100 kobiet Biznesu i towarzyszący mu plebiscyt powstały, by inspirować – kobiety do działania i doceniania swoich osiągnięć, a rynek do zmian. Wyniki głosowania czytelników oraz zestawienie 100 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Polsce opublikujemy 9 grudnia w formie ekskluzywnego dodatku do dziennika „Puls Biznesu”. Przybliżymy w nim historie kobiet z czołówki rankingu i plebiscytu. Mamy nadzieję, że ta lektura będzie szczególnie wartościowa dla naszych czytelniczek – zainspiruje je, doda im skrzydeł i pozwoli uwierzyć we własne możliwości.

Głosowanie trwa do 23 listopada na stronie 100kobietbiznesu.pl