Społeczne zmiany można przyspieszyć

Zwiększanie liczby kobiet w organizacji, również w branżach stereotypowo uważanych za męskie, to nie tylko etyczny obowiązek, lecz także pragmatyzm. Kobiety stanowią połowę społeczeństwa – jaka firma w dobie ostrej rywalizacji może sobie pozwolić na rezygnację z połowy puli talentów obecnych na rynku?

Kobiety mogą wnosić do zespołów te same co mężczyźni umiejętności i wiedzę, ale wzbogacać je innym punktem widzenia. Różnorodność doświadczeń i poglądów jest dziś kluczowa ze względu na dynamikę, z jaką zmienia się świat, lecz także zagrożenia, z jakimi się mierzy – od kwestii klimatu po tempo zmian technologicznych, od zagrożeń geopolitycznych po demograficzne.

Z uwagą czytałam ostatnio dyskusję w mediach o pracy po 16 godzin na dobę. Znamienne, że spierali się głównie mężczyźni. Broniąc swoich racji, w większości mężowie i ojcowie, nie zająknęli się, ile w czasie tej doby poświęcanej na pracę przeznaczyli na pracę dla domu, na opiekę nad dziećmi, ile więc czasu wspierali swoje żony w ich karierze zawodowej. Bo zmieniając świat i widzenie roli zawodowej kobiet, musimy zaczynać od podstaw. Nierówności mają często charakter strukturalny i bez aktywnych działań na rzecz kobiet trudno je będzie zniwelować w bliskiej perspektywie. Dane z tegorocznego raportu „Global Gender Gap” wskazują, że zasypanie globalnej luki płacowej zajmie ponad 135 lat. Pandemia ten czas wydłużyła, uderzając w pracujące kobiety silniej niż w mężczyzn. To one częściej zajmowały stanowiska szczególnie zagrożone przez lockdowny i przejmowały obowiązki opiekuńcze w domu, co osłabiało ich pozycję jako pracowników. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań, które burzą bariery ograniczające rozwój zawodowy kobiet i tym samym przyspieszają proces zmian. Wspieranie różnorodności i przeciwdziałanie wykluczeniu to zobowiązania, które Bank BNP Paribas podjął w ramach strategii CSR i zrównoważonego rozwoju. Stanowią element naszej strategii biznesowej i fundament kultury organizacyjnej. W 2019 r. wystartowała inicjatywa „Kobiety zmieniające BNP Paribas”. Jej rolą jest wzmocnienie roli kobiet w organizacji, promowanie idei Diversity & Inclusion i budowanie zaangażowania na rzecz równości płci. BNP Paribas jest także sygnatariuszem międzynarodowej Karty Różnorodności dotyczącej zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. Przemek Gdański, prezes banku, angażuje się w funkcjonowanie Champions of Change – klubu mężczyzn działających na rzecz kobiet. Takie inicjatywy realizują jednocześnie wiele celów. Nie tylko służą budowaniu różnorodności w firmie czy zachęcaniu kobiet do rozwijania swojej kariery zawodowej właśnie tu. Nie mniej istotny jest wymiar edukacyjny. Nie mam wątpliwości, że dzielenie się dobrymi praktykami może przyspieszać społeczne zmiany.