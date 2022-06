Wycena Klarny spadła o połowę

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Klarna Bank został wyceniony na 15 mld USD podczas obecnych rozmów z inwestorami, dotyczących pozyskania nowego kapitału przez szwedzki fintech, informuje Bloomberg powołując się na doniesienia The Wall Street Journal.

Spółka Sebastiana Siemiątkowskiego, oferująca usługę „kup teraz, zapłać później”, chce obecnie pozyskać co najmniej 500 mln USD. To o połowę mniej niż wcześniej sygnalizowała, pisze The Wall Street Journal. O połowę spadła także wycena spółki podczas rozmów. Obecnie to 15 mld USD wobec 30 mld USD, o których mówiono jeszcze w maju. Podczas rundy finansowania rok temu Klarna wyceniana była na 46 mld USD. Był to wówczas najwyżej wyceniany startup w Europie. Sytuacja pogorszyła się od tego czasu z powodu eksplozji inflacji i kończenia polityki ultra taniego pieniądza przez banki centralne.