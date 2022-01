Wyniki Apple przebiły oczekiwania

Łączne przychody amerykańskiego giganta technologicznego wyniosły w I kw. roku finansowego obejmującego okres październik-grudzień 2021 r. 123,9 mld USD rosnąc o 11 proc. względem wyniku sprzed roku. Z kolei zysk netto zamknął się kwotą 34,6 mld USD co w przeliczeniu na pojedynczą akcję daje wartość 2,10 USD.

W obu przypadkach wyniki są lepsze od mediany prognoz, które wynosiły odpowiednio 118,7 mld i 31 mld (1,89 USD na akcję).

Przychody ze sprzedaży telefonów, wraz z rozpoczętą kilka dni przed wspomnianym kwartałem dystrybucją modelu iPhone 13 zwiększyły się o 9 proc. rok do roku i osiągnęły pułap 71,6 mld USD.

Usługi, drugi co do wielkości segment w strukturze przychodów Apple po iPhone'ach, odnotowały 24 proc. wzrost do 19,5 mld USD.

Apple poinformowało również, że na koniec minionego kwartału miało 785 mln płacących abonentów w ramach co najmniej siedmiu ofert subskrypcji. To o 40 mln więcej niż w kwartał wcześniej.

Tymczasem sprzedaż komputerów Mac podskoczyła o 25 proc. Jedynym segmentem Apple, który nie spełniał oczekiwań sprzedażowych, były iPady. Ich sprzedaż spadła o 14 proc. do 7,25 mld USD w porównaniu z szacunkami analityków wynoszącymi 8,2 mld USD.