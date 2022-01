Wyniki Microsoftu lepsze niż prognozowano

Producent popularnego systemu operacyjnego Windows w swoim drugim kwartale finansowym obejmującym okres październik-grudzień 2021 r. odnotował 20-proc. wzrost przychodów w ujęciu rocznym, które osiągnęły pułap 51,7 mld USD. po raz pierwszy przebijając pułap 50 mld.

Zysk netto wyniósł 18,8 mld USD. z kolei zysk na akcję wyniósł 2,4u USD i przebił oczekiwania analityków z Wall Street, których mediana prognoz zakładała EPS na poziomie 2,32 USD.

W kwartale kończącym się w grudniu sprzedaż w segmencie chmury Microsoftu wzrosła o 26 proc. do 18,3 mld USD. Natomiast przychody z oprogramowania do pracy, w tym pakietów biurowych zwiększyły się o 19 proc. rok do roku zamykając się kwotą 15,9 mld USD.

Spory, sięgający 15 proc. progres firma odnotowała w przypadku komputerów osobistych PC, gdzie sprzedaż obejmująca licencje na oprogramowanie Windows, Xbox i linię urządzeń Surface wyniosła 17,5 mld USD.

Natomiast przychody z treści i usług związanych z konsolą Xbox wzrosły o 10 proc., zaś z samego sprzętu Xbox o skromne 4 proc.