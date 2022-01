Wyższy poziom dystrybucji

Marcin Świderski i Rafał Selent właściciele Polimer Projekt Już na początku działalności odcięliśmy się od dystrybucji polimerów masowych do produkcji jednorazowych opakowań, które w rezultacie zaśmiecają naszą planetę, na rzecz wysokojakościowych polimerów technicznych, wyroby z których mogą być wykorzystywane wielokrotnie.

Firma Polimer Projekt to fenomen na polskim rynku dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych. Choć spółka działa dopiero od kilku lat – powstała na początku 2017 r., a pod koniec 2018 r. dołączyli do niej obecni właściciele – to już podczas podsumowania 2020 r. okazało się, że ma największą dynamikę przychodów na tle konkurencji w swojej branży. Dzięki temu w debiucie w rankingu Gazele Biznesu, pośród 4490 przedsiębiorstw reprezentujących wszystkie gałęzie rynku i mogących się pochwalić dodatnią dynamiką przychodów ze sprzedaży w latach 2018-20, Polimer Projekt znalazł się na 7. miejscu w województwie wielkopolskim oraz 41. miejscu w kraju.

Oczywiście może się wydawać, że „małemu” łatwiej rosnąć. Jednak przychody ze sprzedaży na poziomie 45 mln zł w 2020 r., zwiększone do 88 mln zł w 2021, stawiają spółkę na równi z konkurencyjnymi firmami działającymi na polskim rynku od kilkunastu lat, zatrudniającymi sztab ludzi i niejednokrotnie wspieranymi zagranicznym kapitałem.

W Polimer Projekt – to także ewenement – tylko właściciele pracują w pełnym wymiarze czasu pracy, korzystając w wielu dziedzinach z usług firm zewnętrznych. Spółka już w 2019 r. wprowadziła rozwiązania pracy zdalnej, uruchamiając większość narzędzi w chmurze, o czym „analogowa” konkurencja zaczęła myśleć dopiero po wybuchu pandemii.

– Determinacja w dążeniu do celu, postawienie od samego początku działalności firmy na najlepszych partnerów w dziedzinach: logistyki, finansowania oraz ubezpieczenia należności, to przepis na sukces, który udało nam się odnieść – mówi Rafał Selent, współwłaściciel Polimer Projekt.

Nie bez znaczenia jest także kilkunastoletnie doświadczenie wspólników w zarządzaniu zakupami i sprzedażą granulatów tworzyw sztucznych. Rafał Selent i Marcin Świderski, mimo że na co dzień różnią się w wielu aspektach, postanowili w pewnym momencie swoich karier zawodowych połączyć siły i wystartować pod wspólnym szyldem.

– Ideą, jaka przyświecała nam w zdobywaniu udziału w rynku dystrybucji polimerów, było zapewnienie nowo pozyskanym klientom przynajmniej równie dobrych warunków współpracy handlowej, co u dotychczasowych dostawców. Jak się szybko okazało, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz indywidualne podejście do każdego klienta zdeklasowały konkurencję – dodaje Marcin Świderski, drugi z właścicieli spółki.

Granulaty tworzyw sztucznych oferowane przez Polimer Projekt to przede wszystkim polimery do zastosowań technicznych, należące do takich grup materiałowych jak: ABS, PC, PA itp. Stosowane są w branżach: elektroinstalacyjnej, budowlanej, meblarskiej, motoryzacyjnej, służą także do produkcji małego i dużego AGD, zabawek i wielu innych wyrobów.

Żywotność elementów produkowanych z polimerów technicznych jest nieporównywalnie dłuższa niż jednorazowych opakowań produkowanych z polimerów masowych, które w rezultacie zaśmiecają naszą planetę.

Od dystrybucji tych drugich firma Polimer Projekt odcięła się już na samym początku swojej działalności.