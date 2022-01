Wzrost importu ropy naftowej do Indii

W ostatnich godzinach ceny ropy oddały część zwyżek z pierwszych godzin poniedziałkowej sesji. Nadal jednak notowania ropy WTI poruszają się w rejonie 83-84 USD za baryłkę, a cena ropy Brent oscyluje w okolicach 87 USD za baryłkę.

Z pewnością kluczowym tematem na rynku ropy naftowej pozostają obawy o konflikt zbrojny na Ukrainie. Sytuacja wokół tego kraju pozostaje napięta – w ostatnich dniach pojawiały się informacje o ewakuacji części zachodnich dyplomatów z tego kraju, jak również o przygotowaniu wojsk NATO na ewentualne działania w Europie Wschodniej. Dla inwestorów na rynku ropy naftowej otwarty konflikt oznaczałby przede wszystkim duże prawdopodobieństwo narzucenia sankcji na Rosję. Mogłyby obejmować w jakiś sposób tamtejszy sektor naftowy, co jest o tyle istotne, że Rosja to jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie.

Niepokojące informacje pojawiają się nadal także na Bliskim Wschodzie. W poniedziałek jemeńskie bojówki Huti przeprowadziły atak rakietowy na amerykańską bazę wojskową, zlokalizowaną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – niemniej, atak okazał się nieudany, ponieważ został udaremniony za sprawą systemu Patriot. Tak czy inaczej, sytuacja w tym rejonie świata również pozostaje napięta.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

W obliczu powyższych informacji, na drugi plan zeszły doniesienia z Indii, które pokazały, że w grudniu 2021 r. import ropy naftowej do tego kraju wzrósł o 7,1% mdm. Co prawda, był on nadal niższy niż w grudniu 2019 i 2020 roku, jednak wzrost importu pokazuje, że Indie stawiają na powiększanie swoich rezerw paliw. Nadal wiele osób w tym kraju unika transportu publicznego na rzecz korzystania z samochodów. Indie to trzeci największy konsument ropy naftowej na świecie.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne