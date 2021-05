Wzrost płac w Australii przyspiesza, ale nadal w tyle za celem banku centralnego

W pierwszym kwartale 2021 r. dynamika wzrostu płac w australijskiej gospodarce przyspieszyła z rekordowo niskiego poziomu. Tempo zwyżki znacznie jednak odstaje od „założeń” tamtejszego banku centralnego, donosi Reuters.

Według danych Australijskiego Biura Statystycznego (ABS) wynagrodzenia w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku zwiększyły się o 0,6 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2020 r. przebijając konsensus na poziomie 0,5 proc.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. wynagrodzenia odnotowały 1,5 proc. wzrost odbijając od rekordowo niskiej dynamiki kwartał wcześniej kształtującej się na poziomie 1,4 proc.

Odczyty okazały się zdecydowanie niższe niż zakłada w swoje strategii Bank Rezerw Australii (RBA). Dynamika jest o połowę niższa od poziomu jaki RBA uważa za konieczny do napędzenia inflacji. Sugeruje to konieczność utrzymywania przez bank centralny akomodacyjnej polityki jeszcze przez długi czas. Inflacja bowiem od kilku lat znacznie odbiega w dół od przyjętego przez RBA celu na poziomie 2-3 proc. Według władz monetarnych, poziom cen konsumenckich nie osiągnie tego pułapu do 2024 r.