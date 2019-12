Wzrostowa końcówka tygodnia (i roku) na rynku ropy naftowej

W bieżącym tygodniu notowania ropy naftowej kontynuują ruch wzrostowy.

Aktywność inwestorów jest co prawda obniżona ze względu na świąteczne dni, co umniejsza nieco znaczenie tej zwyżki – niemniej, końcówka tego tygodnia, a tym samym końcówka bieżącego roku, ma szansę upłynąć pod znakiem wyraźnych wzrostów. Cena ropy WTI oscyluje obecnie tuż poniżej 62 USD za baryłkę, podczas gdy notowania ropy Brent poruszają się w okolicach 67 USD za baryłkę.



Zwyżkom notowań ropy naftowej sprzyja ogólny optymizm inwestorów związany z zobowiązaniem Stanów Zjednoczonych i Chin do rychłego podpisania tzw. porozumienia pierwszej fazy. Stronę popytową wspierają również dobre wyniki chińskich spółek przemysłowych, jak również oczekiwania spadku zapasów ropy naftowej w USA. Po wtorkowym raporcie Amerykańskiego Instytutu Paliw, pokazującym zniżkę zapasów aż o niemal 8 mln baryłek w minionym tygodniu, inwestorzy spodziewają się, że dzisiejsza publikacja Departamentu Energii pokaże także zniżkę zapasów, nawet jeśli ma być ona mniej spektakularna.



Niemniej, rysą na tym optymistycznym obrazie rynku jest sugestia rosyjskiego ministra energii, Aleksandra Nowaka, że sygnatariusze porozumienia naftowego, czyli OPEC+, mogą odejść od utrzymywania limitów produkcji ropy naftowej jeszcze w 2020 r. Z pewnością na „przemyślenie” sensu dalszych cięć wydobycia zdecyduje się Rosja, w której pojawiały się wewnętrzne spory na temat zasadności dołączania do porozumienia OPEC. Niemniej, warto pamiętać o tym, że Rosjanie dotychczas wielokrotnie prezentowali niejednoznaczne stanowisko w sprawie porozumienia naftowego, jednak ostatecznie współpracowali z OPEC.