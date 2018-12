Zaczęło się od klimatyzacji

Z właścicielami Evolution Brand już się spotkaliśmy. Kilka lat temu w 2014 r. ich firma była liderem rankingu w województwie śląskim. Teraz wskoczyła na trzeci stopień krajowego podium

3. MIEJSCE W KRAJU — EVOLUTION BRAND (WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE)

Przedsiębiorstwo powstało w 2011 r. Początkowo funkcjonowało jako jednoosobowa działalność gospodarcza, dwa lata temu zostało przekształcone w spółkę komandytową.

— Początkowo pozyskiwaliśmy klientów dla naszych zleceniodawców, a jednocześnie prowadziliśmy kampanie marketingowe w internecie. Szybko doszliśmy do wniosku, że nasze doświadczenie i wiedza pozwolą stworzyć dobrze prosperujący e-biznes, stąd pomysł na pierwszy sklep internetowy, którym był i jest Klima-Sklep.pl — mówi prezes Rafał Liszka.

Dziś Evolution Brand prowadzi jeszcze sklepy: Oczyszczacze-Powietrza.pl, Nawilzacz-powietrza.pl, Osuszacze-powietrza.pl, Strefapowietrza.pl.

— Dzięki temu oferujemy klientom możliwie najszerszy asortyment w danym sektorze, jednocześnie eliminując produkty, które naszym zdaniem są „przereklamowane”. Dlatego też porzuciliśmy pierwotny zakres działalności i skupiliśmy się na rozwoju sklepów internetowych w branży HVACR (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo) — dodaje Rafał Wiśniewski, wiceprezes.

Dzięki wieloletniej współpracy z najlepszymi producentami firma może zaoferować kompleksowe rozwiązania w dziedzinie poprawy jakości powietrza, od prostych wentylatorów do zaawansowanych pomp ciepła — dostarczających ciepło z ekologicznego źródła. W zabrzańskiej spółce pracuje kilka osób, ale wraz z rozwojem kolejnych sklepów systematycznie zwiększa się zatrudnienie. Według jej szefów najważniejsze w prowadzeniu biznesu jest zadowolenie i zaufanie klientów.

— Kładziemy duży nacisk na zaangażowanie każdego pracownika zarówno w dopasowanie oferty do potrzeb ludzi, jak i rozwiązywanie problemów, z którymi zwracają się do nas. Nie możemy również zapomnieć o naszych dostawcach, ponieważ dzięki wypracowanej renomie jesteśmy w stanie zaoferować klientom konkurencyjne ceny, szybką realizację zamówienia oraz wsparcie przy wyborze rozwiązania jak i późniejszej eksploatacji — zgodnie podkreślają właściciele firmy.

Ogromny nacisk kładą oni na szkolenia pracowników, aby mogli być profesjonalnymi doradcami klientów.

— Większość konkurencyjnych sklepów wychodzi z założenia że gwarancje i problemy ze sprzętem to już nie ich sprawa, tylko producenta lub importera i zostawiają klienta samemu sobie. Często pośredniczymy w procesie gwarancyjnym lub pomagamy rozwiązać trudności z serwisem producentów. Staramy się, aby klienci nigdy nie zostali sami z problemami. Dlatego wracają do nas i polecają nas znajomym — mówi Rafał Liszka.

W efekcie zadowolenie klientów przekłada się na rozwój firmy. W najbliższych latach właściciele Evolution Brand przewidują rozwój branży HVACR, głównie w sektorze pomp ciepła, rekuperacji oraz rozwiązań integrujących obecnie oferowane systemy. Smart Home to ich zdaniem pewny kierunek rozwoju w najbliższych latach, ponieważ w gruncie rzeczy zarządzanie jakością powietrza opiera się o zaawansowane technologie, a rozwiązania typu „smart” znacznie ułatwiają ich efektywne wykorzystanie.

— Co do dalszych planów rozwoju mogę jedynie nadmienić że będą to usługi — produkty konwergentne. Analizujemy nowości technologiczne, które mogą poprawić komfort życia, natomiast to czym zaskoczymy rynek, w tej chwili pozostawiamy jeszcze w tajemnicy — mówi Rafał Liszka.

Komentarz partnera rankingu

e-przedsiębiorczość Polaków przejawem wolności

Robert Kuraszkiewicz, wiceprezes Banku Pocztowego

Polski rynek e-commerce wyceniany jest na 40 mld zł. To jedno zdanie jest jednocześnie niepodważalnym argumentem za potrzebą rozwoju firm w tym obszarze i sygnałem dla dostawców rozwiązań dla tego segmentu gospodarki w wyścigu o względy przedsiębiorców handlujących w sieci. Co ważne i dobre z punktu widzenia rozwoju technologii dla e-commerce, coraz częściej takie rozwiązania dostarczają nie tylko duzi gracze od lat obecni na rynku, ale start-upy, w swoje DNA mające wpisaną innowacyjność i praktyczność dostarczanych rozwiązań. Ta praktyczność to często podpatrzone u klientów tradycyjnych zwyczaje zakupowe wprowadzone do handlu internetowego, jak np. zaproponowane przez jeden z polskich startupów wykorzystanie video rozmowy z konsultantem przy okazji zakupów w sieci. Rozwiązanie daje możliwość zadania pytań i współdzielenia ekranu w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu dokumentów. Wydaje się, że danie klientom możliwości spełnienia potrzeby skonsultowania swojej decyzji może być odpowiedzią na problem porzuconych koszyków, spędzający sen z powiek handlującym w sieci. Jedno się nie zmieni — w sprzedaży zawsze najważniejszy będzie klient i sprostanie jego potrzebom.

Jednak dziś na bok schodzą tzw. rozwiązania uniwersalne, powszechnie już skutecznie zastępowane przez oferty szyte na miarę. Podobnie w Banku Pocztowym obsługując małych i średnich przedsiębiorców portfolio dostępnych produktów traktujemy jedynie jako punkt wyjścia do skompletowania oferty faktycznie dopasowanej do specyfiki prowadzonego przez klientów biznesu, w oparciu o nasze zrozumienie i znajomość specyfiki polskiego rynku. W przypadku e-Gazel Biznesu, które w 96 proc. mogą pochwalić się w pełni polskim kapitałem ma to niebagatelne znaczenie. Doskonale wiemy o tym jako Grupa Poczty Polskiej, stale rozszerzając swoje usługi zarówno dla sprzedających, jak i robiących zakupy przez internet, oferując obsługę paczek i zwrotów, ale też wygodne konta firmowe, kredyty i ubezpieczenia. Zyskujące na popularności rozwiązanie click&collect, polegające na odbiorze zakupionego towaru w dogodnym miejscu i czasie, także najwygodniej zrealizować można właśnie z Pocztą, która zapewnia największa sieć tego typu w kraju liczącą ponad 10 tys. punktów odbioru, w tym placówek i automatów pocztowych. Natomiast klienci EnveloBanku, cyfrowej marki Banku Pocztowego, którzy wybiorą dostawę kuriera Poczty Polskiej, mogą liczyć na zwrot części kosztów za przesyłkę. Zależy nam, by oferta Grupy dla e-commerce była konkurencyjna w wielu płaszczyznach. Przedsiębiorczość Polaków, czy może wręcz e-przedsiębiorczość to jeden z przejawów wolności — tej gospodarczej. Serdecznie gratuluję tegorocznym laureatom rankingu e-Gazele Biznesu, z dumą patronując temu projektowi w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

