Zagranica sprzedawała w sierpniu azjatyckie obligacje

Na rynkach finansowych w Azji odnotowano w sierpniu redukcję portfeli obligacyjnych przez zagranicznych inwestorów. Jednak wynik za pierwsze osiem miesięcy 2023 r. dla pięciu głównych rynków poza Japonią i Chinami jest na plusie, informuje Reuters.

Według danych stowarzyszeń rynków obligacji i giełd papierów wartościowych w sierpniu br. zagranica obniżała zaangażowanie w dług emitowanych przez azjatyckie kraje. Wszystko przez silny wzrost rentowności amerykańskich obligacji na fali spekulacji o kolejnych podwyżkach stóp w Stanach Zjednoczonych.

W rezultacie w sierpniu odnotowano odpływ środków netto z obligacji o wartości 2,7 mld USD. W przypadku Malezji, Indonezji, Korei Południowej, Indii i Tajlandii łączna sprzedaż była najwyższa od października 2022 r.

Jednak w ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2023 r. wspomniane pięć rynków jest na wyraźnym plusie notując napływ kapitałów rzędu 22,21 mld USD wobec odpływu szacowanego na 4,98 mld USD w analogicznym okresie 2022 r.

Zdaniem analityków, są szanse, że w kolejnych miesiącach dojdzie do poprawy sytuacji i rynki azjatyckie nadal będą notowały wzrost zainteresowania inwestorów azjatyckimi obligacjami. Uzasadniają to wysokim prawdopodobieństwem, że stopy procentowe w USA są bliskie osiągniecia docelowych poziomów i zakończy się cykl zacieśniania polityki pieniężnej, co prowadzić będzie poprawy atrakcyjności rentowności długu tego regionu świata.