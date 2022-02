Zarządzanie przejazdami służbowymi może być bardzo proste

Jeśli zarządzasz zespołem lub masz w swojej firmie pracowników, którzy regularnie korzystają z taksówek w celu poruszania się po mieście lub dojazdu do klienta, na pewno wiesz jak uciążliwe może być zamawianie oraz rozliczanie przejazdu. Dzwoniąc na infolinię nie ma się pewności, kiedy samochód przyjedzie na dany adres, a po zakończeniu przejazdu każdą fakturę ręcznie należy rozliczyć z działem księgowym. Przy ogromnej liczbie faktur kontrolowanie wydatków również może być prawdziwym wyzwaniem.

FREE NOW for Business to rozwiązanie, które pozwala efektywnie zarządzać przejazdami oraz upraszcza proces rozliczania przejazdów służbowych. Wszystko dzięki Kontu Firmowemu, które pozwala na bezproblemowe zamawianie przejazdu po zaledwie paru kliknięciach. Pracownik otrzymuje na służbowego maila zaproszenie i rejestruje konto, a następnie po zalogowaniu do aplikacji, wybraniu adresu docelowego i typu pojazdu może bezproblemowo zamówić przejazd w aplikacji. Każda firma ma indywidualne potrzeby, dlatego aplikacja oferuje różne opcje zamówienia, począwszy od taksówek z niską ceną znaną z góry w opcji Lite po luksusowe pojazdy w opcji Premium. Jako FREE NOW dbamy również o to, aby nasze miasta były bardziej ekologiczne, dlatego w naszej aplikacji dostępna jest opcja Eco – już dziś co 4 przejazd we FREE NOW jest realizowany pojazdem elektrycznym lub hybrydowym. Wiemy, że czas jest bardzo istotny, dlatego średni czas dojazdu taksówki FREE NOW to 5 minut, a pracownik może śledzić trasę dojazdu oraz samego przejazdu przez cały czas trwania kursu. Na zakończenie przejazdu pracownik nie musi zabierać żadnego paragonu – wszystkie koszty zostaną skonsolidowane na fakturze zbiorczej, która jest generowana i przesyłana na koniec miesiąca. Faktura jest również dostępna w dowolnym momencie do pobrania w Panelu Administratora, który nie jest zwyczajnym systemem.

Panel Administratora pozwala na efektywne zarządzanie zespołami pracowników, a także zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji (w zależności od wybranego Pakietu), takich jak Polityki Przejazdów, które pozwalają na ustawienie limitów kosztowo-czasowych. Na przykład, jeśli firma pracuje w niestandardowych godzinach i oferuje pracownikom transport do domu, administrator może ustawić opcję zamawiania przejazdów tylko w godzinach nocnych, co pozwala ograniczyć nadużycia. Dodatkowo w panelu dostępny jest do pobrania szczegółowy raport, który dostarcza wszystkich niezbędnych informacji do pełnego zarządzania przejazdami, takich jak data i czas przejazdu, koszt, imię i nazwisko pasażera oraz zapłaconą kwotę. Stosy faktur i rozliczeń w formie papierowej mogą odejść w zapomnienie.

Każda firma ma różne potrzeby i wymagania, dlatego w naszej ofercie dostępny jest Pakiet Podstawowy oraz Premium.

Taksówki to nie jedyna forma poruszania się po mieście. Już wkrótce w ramach Konta Firmowego możliwe będzie poruszanie się hulajnogą, a w przyszłości także inne środki transportu, takie jak rowery i skutery elektryczne oraz carsharing. Wszystko po to, aby pracownik mógł podróżować tak jak chce, żeby jak najszybciej dotrzeć z punktu A do punktu B.