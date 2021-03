Zielona fala w branży instalacyjnej

Firma Ricom Energy weszła na rynek w 2015 r. jako prekursor sprzedaży w Polsce systemów kominowych z tworzyw sztucznych, dokładnie z polipropylenu. Na rynkach europejskich był to produkt znany od 15 lat, natomiast w Polsce istniało przekonanie, że jest nieodpowiedni do systemów kominowych.

Wykorzystana szansa: Dostrzegliśmy koniunkturę w związku z wymianą pieców. Potraktowaliśmy poważnie dyrektywę nakazującą wprowadzenie na rynek tylko kotłów kondensacyjnych. Nasze kominy doskonale do nich pasują. Stąd nasze wzrosty sprzedaży — mówi Mateusz Marek, prezes zarządu Ricom Energy.

— Już od 2013 r., szukając możliwości zaistnienia na rynku, obserwowaliśmy wszystko, co działo się w branży kominowej, śledziliśmy nowości i wyniki sprzedaży w Europie. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję, że jako pierwsi wprowadzimy produkt do Polski. To był bardzo dobry krok. Spółka od początku się rozwija i staliśmy się liderem na rodzimym rynku, budując konsekwentnie swoją pozycję w branży kominowej — mówi Mateusz Marek, prezes zarządu Ricom Energy.

Jakość przekonuje

Innowacyjny charakter oferowanych rozwiązań i dbałość o spełnianie wyśrubowanych kryteriów bezpieczeństwa szybko przekonały do wyrobów firmy dużą grupę instalatorów, hurtowników i klientów indywidualnych.

Firma znana dotychczas z produkcji nowoczesnych systemów kominowych z polipropylenu znacznie poszerza swoją ofertę, nie zapominając o komforcie i bezpieczeństwie właścicieli mieszkań i domów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instalatorów, Ricom Energy stworzyło kompleksową ofertę urządzeń dla instalacji grzewczych i sanitarnych.

Oferta obejmuje obecnie szeroką gamę zróżnicowanych systemów kominowych, które znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych, inwestycjach komercyjnych, mieszkaniach i domach jednorodzinnych.

Polipropylenowe systemy kominowe, które zapewniają wydajną i ekologiczną obsługę kotłów kondensacyjnych, zostały uzupełnione o produkowane z tego samego tworzywa systemy sanitarne Ricom Silent. Kanalizacja oparta na trójwarstwowych rurach Huliot, o doskonałych właściwościach dźwiękochłonnych, była dotychczas stosowana prawie wyłącznie w budynkach komercyjnych. Nowe linie produktów spółki nastawione są na potrzeby indywidualnych inwestycji mieszkaniowych.

— Ricom Silent to linia produktów, która w bardzo istotnym stopniu wzbogaciła naszą ofertę. Chcemy upowszechniać niskoszumowe rozwiązania urządzeń sanitarnych w domach jednorodzinnych, ponieważ tutaj także dostrzegamy duży potencjał. Jest to rozwiązanie, które pozwoli nam skuteczniej zadbać o komfort i bezpieczeństwo właścicieli mieszkań i domów — mówi prezes Mateusz Marek.

Drugą linią produktów, które w ostatnim czasie wzmocniły ofertę firmy, są systemy separacyjne Ricom Magnetic. Technologia pozwala chronić kotły kondensacyjne i całe instalacje grzewcze przed szkodliwymi zanieczyszczeniami. Rozwiązanie uznawane za niezbędne w wielu gałęziach przemysłu można w łatwy sposób wykorzystać w domowych warunkach. Filtry magnetyczne to niewielkie urządzenia, które montuje się w instalacji centralnego ogrzewania, dzięki czemu jest ona bezpieczniejsza w codziennym użytkowaniu i mniej narażona na usterki. Ponadto zastosowanie systemów separacyjnych znacząco wydłuża okres eksploatacji instalacji grzewczej. Wprowadzenie do oferty filtrów magnetycznych wpisuje się w długoletnią strategię firmy, skupioną na utrzymywaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

To strategia spójna z aktualnymi tendencjami w branży energetycznej. Zarówno na poziomie światowym, jak i europejskim kształtowane są obecnie zupełnie nowe reguły pozyskiwania energii. Coraz więcej miast i państw deklaruje chęć osiągnięcia zeroemisyjności CO2 i neutralności dla środowiska.

Wykorzystana szansa

Systemy kominowe Ricom, jako kompatybilne z nowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi, stanowią część rewolucyjnego procesu wymiany tzw. kopciuchów. Zgodnie z tendencją i wymogami duży nacisk ma być położony na energooszczędność istniejących i nowo powstałych budynków. Produkty Ricom Energy pozwalają spełnić wymagane normy wydajności instalacji energetycznych.

— Wykorzystaliśmy koniunkturę i szanse rynkowe, które pojawiły się w związku z wymianą kotłów, a nie wszystkie firmy to zauważyły. Potraktowaliśmy poważnie dyrektywę nakazującą wprowadzenie na rynek tylko kotłów kondensacyjnych, w których temperatura spalin jest bardzo niska, i wycofanie kotłów turbo, czyli zwykłych, z otwartą komorą. Nasze kominy doskonale pasują do tych kotłów jako alternatywne, bardziej odporne i lepsze. Stąd zresztą nasze wzrosty sprzedaży. Istnieje jedna firma na rynku w Polsce, która w podobnym czasie wprowadziła te systemy, ale gdy analizujemy wyniki, to widzimy, że zostawiliśmy ją daleko w tyle. U nas to zespół ludzi, których dobraliśmy, spowodował, że odnieśliśmy sukces. W Ricom Energy nie zwalniamy pracowników, tylko ich doceniamy i w efekcie mamy zespół, który wierzy w to, co robi — wyjaśnia Mateusz Marek.

Oferta spółki przeznaczona jest dla działających na rynku polskim dużych sieci zakupowych i hurtowni, które oferują odsprzedaż. Rozbudowana sieć handlowców spółki jest jedną z większych w Polsce i zdaniem prezesa jest już wystarczająca.

Inwestycje

W związku z dynamicznym rozwojem firmy Ricom Energy nieustannie poszerza powierzchnię swoich magazynów.

— Zaczęliśmy od malutkiego magazynu w Krakowie. Mieściliśmy się na 200 mkw. Po trzech latach powiększyliśmy halę do 1,5 tys. mkw. i po kolejnych dwóch latach, kiedy ze względu na wysoki wzrost sprzedaży magazyn okazał się zdecydowanie za mały, powiększyliśmy powierzchnie magazynów do 6 tys. mkw. To było ryzyko, bo decyzja o powiększeniu zapadła w grudniu, a już w marcu następnego roku wybuchła pandemia. Okazało się jednak, że pandemia nas nie dotknęła. Zanotowaliśmy 45 proc. wzrostu sprzedaży. Przemysł najmniej został obciążony: ludzie muszą ogrzewać domy, robić wymiany. Praca zdalna, zamknięcie w domach spowodowały, że skupili się na remontach — mówi prezes Marek.

Na rzecz branży i środowiska

Od momentu założenia spółka Ricom Energy wspiera zarówno organizacje działające na rzecz zmiany powietrza w Polsce, jak i projekty edukacyjno-społeczne, których celem jest wsparcie procesu edukacji branży instalatorskiej i zainteresowanie profesją młodych ludzi stojących przed wyborem własnej ścieżki zawodowej. Bez kandydatów do szkół branżowych i techników nie będzie młodych dobrych specjalistów, dlatego spółka Ricom Energy zdecydowała się na udział w programie, który poza realiami rynkowej konkurencji i różnych funkcji, jakie pełni w tej branży, jednoczy starania o lepszą edukacje, o nowoczesny wizerunek instalatora i atrakcyjną perspektywę dla młodego człowieka wybierającego ten zawód.

— Wejście do projektu jako współorganizator to wyraz odpowiedzialnej społecznie postawy marki. Zaangażowanie w te działania ma wydźwięk zarówno długoterminowy, bo przecież mówimy o odwróceniu niepokojących trendów, ale także pozwoli marce tu i teraz zrealizować wiele celów krótkoterminowych o podłożu marketingowym, informacyjnym i strategicznym. Realizując projekt, szczególną wagę przywiązywać będziemy do tego, by pogłębić powszechną wiedzę o zawodzie, umiejętnie zachęcać dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów do poznania możliwości rozwoju, jakie daje ten zawód — przekonuje prezes Mateusz Marek.

Ricom Energy, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych, aktywnie angażuje się na rzecz całej branży, uczestnicząc w targach i imprezach branżowych, współpracując z polskimi oraz zagranicznymi producentami i handlowcami. Stowarzyszenie powstało z myślą o polskich firmach instalacyjnych. Obecnie spółka zaangażowana jest w priorytetowy program Stowarzyszenia „Hydraulik — zawód możliwości”. Podczas pierwszego spotkania dotyczącego projektu, w którym wzięli udział przedstawiciele instalatorów, producentów i dystrybucji, zdefiniowano palącą potrzebę rozpoczęcia działań, które będą wsparciem dla procesu edukacji w branży. Ricom Energy został współorganizatorem programu „Hydraulik — zawód możliwości”.

— Inspirację do naszych działań czerpiemy z najlepszych europejskich wzorców, wykorzystując jednocześnie doświadczenie i wiedzę naszych członków oraz partnerów. Wierzymy, że wspólnie mamy szansę zmienić oblicze naszej branży. Chcemy widzieć nasz sektor jako profesjonalny, o wysokim standardzie usług, wolny od szarej strefy, ale również dający możliwości rozwoju przedsiębiorstw i atrakcyjny dla młodzieży poszukującej dobrej kariery zawodowej.