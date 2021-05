Zielone obligacje schodzą na pniu

Zielone obligacje rozchodzą się jak świeże bułki na całym świecie i jest to trend, który zdominuje rynki w najbliższych dekadach. Z kilku przyczyn. Po pierwsze – rynek jest nadpłynny i inwestorzy szukają możliwości ulokowania środków. Inwestycje ekologiczne są wymagające kapitałowo, a to oznacza, że dokonują ich podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, co przekłada się na wysokie ceny obligacji i bezpieczeństwo inwestorów. Po trzecie wreszcie – tego rodzaju działania cieszą się rosnącym zrozumieniem inwestorów i poparciem społecznym. Można mówić już o globalnej modzie na ekologię.

U nas trend dopiero raczkuje. Zielone obligacje wyemitował Polsat i Columbus Energy, emisje zrównoważonego rozwoju (dług na okres przejściowy – od emitenta CO2 do zielonej transformacji) przeprowadziły PKN i Tauron czyli firmy mające największy wkład w emisje gazów cieplarnianych w Polsce. Na razie są to działania wciąż bardziej wizerunkowe, dopiero zmierzające do ograniczenie emisji CO2 niż nagroda za dokonania. Ale to już jakiś początek.