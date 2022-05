„Zielone” złoto, czyli jak czerpać zyski z bezpiecznej inwestycji

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rosnąca inflacja i spadek wartości pieniądza, dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość oraz trudne do przewidzenia zmiany legislacyjne powodują, że szukamy nowych możliwości efektywnej lokaty kapitału. Jedną z nich stwarzają odnawialne źródła energii. I nie chodzi tylko o przydomowe instalacje fotowoltaiczne oraz te większe na dachach przedsiębiorstw, które pozwalają zyskiwać w kilkuletnim procesie zwrotu. Wartą rozważenia inwestycją jest elektrownia słoneczna „pod klucz”. To gotowy produkt inwestycyjny i działające narzędzie do produkcji oraz sprzedaży energii. Oferuje je na rynku firma Projekt Solartechnik. Nabyć można całą farmę PV lub udziały w spółce, której majątkiem jest elektrownia fotowoltaiczna.