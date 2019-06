Złoto najdroższe od 14 miesięcy

Ceny złota przekroczyły pułap 1350 USD, po tym jak inwestor Paul Tudor Jones nie wykluczył zwyżek nawet do 1700 USD za uncję.

W piątek notowania złota znalazły się powyżej ważnej z technicznego punktu widzenia bariery 1350 USD, wychodząc na 14-miesięczne maksimum. Przed 16.00 czasu polskiego za kruszec płaci się 1350,20 USD, o 0,6 proc. więcej niż w czwartek, a rynek zmierza do zamknięcia czwartego tygodnia z rzędu zwyżką, co nie zdarzyło się od stycznia. Presję na umocnienie złota wywierają napięcia geopolityczne, związane zwłaszcza z wojną handlową oraz sytuacją wokół Iranu, oraz zbliżanie się przyszłotygodniowego posiedzenia Fedu, na którym może paść zapowiedź obniżek stóp procentowych. Donald Trump oskarżył Iran o ataki na tankowce w Zatoce Osmańskiej, a szef jego doradców gospodarczych Larry Kudlow ostrzegł Chiny przed konsekwencjami, jeśli nie zgodzą się na wznowienie rozmów ws. handlu.



- Wydarzenia z tego tygodnia wyjątkowo sprzyjały złotu. Przełamanie pułapu 1350 USD byłoby pierwszym krokiem do zwyżki o około 100 USD na uncji – ocenia w wypowiedzi dla Bloomberga Ole Hansen, szef strategii surowcowej Saxo Banku.



Po tym jak na rynku przez sześć lat utrzymywała się męcząca tendencja boczna, ostatnio pojawiają się prognozy sprzyjające złotu. Zdaniem Rhony O’Connell z firmy brokerskiej INTL FCStone za sprawą zajmowania przez inwestorów pozycji mających zabezpieczać ryzyko do końca roku kurs dojdzie do 1400 USD. Jeśli notowania dojdą do 1400 USD za uncję, w krótkim czasie mogą sięgnąć 1700 USD, powiedział w środowym wywiadzie dla telewizji Bloomberg zarządzający funduszami hedgingowymi Paul Tudor Jones. Finansista przyznaje, że złoto jest jego najbardziej preferowaną inwestycją w horyzoncie 12-24 miesięcy, a wspierać je powinno przejście Fedu do łagodzenia polityki. Krótko po tej wypowiedzi w pojedynczej transakcji klient nabył jednostki funduszu ETF opartego na złocie na kwotę 82 mln USD, co nie zdarzyło się od dwóch miesięcy.