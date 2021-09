Złoto zdrożało

Cena złota wzrosła w piątek. To zasługa raportu z amerykańskiego rynku pracy.

W sierpniu gospodarka USA dodała trzy razy mniej miejsc pracy niż oczekiwano. Rynek uznał, że zmniejszy to chęć Fed do zacieśniania polityki monetarnej. Dolar słabł, a dzięki temu drożały notowane w nim towary i surowce. Także złoto. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów rósł o 1,2 proc. do 1833,70 USD. To najwyższy kurs zamknięcia od 29 lipca. Przez tydzień cena złota wzrosła o 0,8 proc.