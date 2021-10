W najbliższym czasie widoczne jest ryzyko osłabienia złotego i powrót EUR/PLN powyżej poziomu 4,60 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień. Jego zdaniem w krótkim terminie rentowności krajowego długu mogą chwilowo stabilizować się po ostatnich zawirowaniach, przy czym w długim horyzoncie obowiązuje trend wzrostowy.

"Po dobrej końcówce ubiegłego tygodnia dziś mamy lekkie schłodzenie nastrojów. Tematy, którymi żyje rynek w zasadzie pozostają te same, a głównym jest globalna inflacja. Z jednej strony inwestorzy widzą, że jest ona problemem, a z drugiej na rynku jest za dużo pieniędzy i nie wiedzą co z nimi robić - trwa przeciąganie liny. To pomogło złotemu, który tracił po konferencji prezesa Glapińskiego, a EUR/PLN został w przedziale 4,55-4,60" - powiedział Przemysław Kwiecień.

"Teraz wydaje się jednak, że przy niezbyt dobrych nastrojach i braku konkretnego przekazu ze strony RPP złoty może się osłabić. Spodziewam się, że w najbliższym czasie EUR/PLN powróci powyżej poziomu 4,60, a USD/PLN powyżej 4" - dodał. W poniedziałek od rana złoty tracił wobec euro i dolara, przy jednocześnie lekko osłabiającym się wobec euro dolarze. Tuż przed godz. 16 kurs EUR/PLN był 0,3 proc. nad kreską, powyżej 4,58, a USD/PLN rósł o 0,3 proc. do 3,95. EUR/USD notowany był po 1,16 - tyle co na poprzednim zamknięciu. RYNEK DŁUGU W poniedziałek rentowności SPW kontynuują piątkowe odbicie, jednak z jeszcze większą siłą. Cała krzywa przesunęła się o kilkanaście pb w górę. Tym samym 10-latki pokonały poziom 2,70 proc. i poprawiły ponad 2-letni szczyt. Na poziomach z przełomu 2018 i 2019 r. są także obligacje 2 i 5-letnie. "W ostatnim czasie rentowności SPW wzrosły jeszcze mocniej niż można było tego oczekiwać. Spodziewam się, że w najbliższym czasie sytuacja na rynku długu powinna się chwilowo ustabilizować" - powiedział Kwiecień. "Przedtem wydawało się, że dochodowości 10-latek zatrzymały się w przedziale ok. 1,4-1,9 proc. i nie ma możliwości na wyjście wyżej. Teraz rentowności odkotwiczyły się, co otworzyło całą paletę możliwości. Rynek cały czas będzie patrzył co dalej z globalną inflacją i w dłuższym terminie nie można ignorować ryzyka, że dochodowości trwale będą wyżej" - dodał. Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rośnie o 2,5 pb do 1,602 proc., a niemieckich rośnie o 2 pb do poziomu -0,148 proc.

