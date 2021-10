Złoty może się osłabić

W najbliższym czasie EUR/PLN może testować poziom 4,63 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista banku Millennium Mateusz Sutowicz. Choć krajowa krzywa rentowności znów przesunęła się do rekordowo wysokich poziomów, zdaniem ekonomisty jest jeszcze przestrzeń do wzrostów.

"Dla krajowej waluty nowy tydzień nie rozpoczyna się zbyt dobrze. Złoty traci na wartości, a kurs EUR/PLN sięga 4,62. Decyduje o tym głównie sentyment globalny wyrażony umacniającym się dolarem i frankiem szwajcarskim, czyli walutami bezpiecznymi. Na to nakłada się ciągły spór Warszawy z Brukselą o akceptację Krajowego Planu Odbudowy. W efekcie złoty kieruje się na coraz słabsze poziomy i może w najbliższych dniach testować 4,63/EUR" - powiedział Mateusz Sutowicz.

fot. Forum

"W piątek (godz. 10.00) GUS poda wstępne dane o inflacji CPI za mijający miesiąc. W mojej ocenie to sprawi, że inwestorzy przypomną sobie narrację o normalizacji polityki pieniężnej i podwyżkach stóp procentowych, a złoty będzie miał szansę na umocnienie" - dodał.

W poniedziałek złoty od rana osłabiał się wobec euro i dolara, przy umacniającym się wobec euro dolarze. Po południu EUR/PLN rośnie o 0,3 proc. do blisko 4,62, a USD/PLN zwyżkuje o 0,6 proc. do 3,98.

RYNEK DŁUGU

Rentowności SPW po raz kolejny poszły w górę, a cała krzywa rentowności przesunęła się do nowego rekordowego poziomu. 10- i 5-latki poprawiły ponad 2-letni szczyt, a rentowność papierów 2-letnich jest na najwyższym poziomie od 4 lat.

"Na podwyżki stóp procentowych liczy krajowy rynek długu, który kontynuuje wzrosty rentowności. Dochodowość 10-latek jest już powyżej 2,90 proc. Oczekiwania inwestorów co do najbliższego posiedzenia są agresywne, aczkolwiek nie nierealne. Spodziewam się, że rentowności 10-latek mogą dotrzeć do poziomu 3 proc., który jednak okaże się barierą, blisko której rynek zastanowi się co dalej i zaczeka na decyzję RPP" - powiedział Sutowicz.

Zwrócił uwagę, że w najbliższy piątek GUS opublikuje październikowy szybki szacunek inflacji CPI, a w środę, 3 listopada, poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej ws. stóp procentowych.

"Ze względu na te wydarzenia przed nami ciekawy przełom października i listopada, który będzie wiązał się z podwyższoną zmiennością" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 3 pb do 1,629 proc., a niemieckich idą w dół o 3 pb do poziomu -0,118 proc.