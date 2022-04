Złoty w piątek bez zmian

Złoty podczas handlu w piątek rano nie notuje zmian wobec czwartkowych kwotowań euro. Za europejską walutę po godz. 7.15 trzeba było zapłacić 4,63 zł – tyle samo co w czwartek ok. godz. 19.30.

Również kwotowania franka szwajcarskiego nie zmieniły się w piątek rano – kosztuje on 4,56 zł, tyle samo co w czwartek pod koniec dnia.

Natomiast kurs polskiej waluty wobec dolara osłabił się w piątek rano do 4,27 zł. W czwartek ok. 19.30 kosztował on 4,25 zł.

W czwartek podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński stwierdził m.in., że w czerwcu przewidywany jest szczyt inflacji, potem powolny spadek. Jak mówił, ostatnia podwyżka stóp procentowych nie była decyzją wyprzedzającą i nie przesądza, że nie będzie dalszych reakcji.

W środę Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Główna stopa NBP wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc. Podwyżka była wyższa od oczekiwań rynkowych. Tuż po jej ogłoszeniu złoty chwilowo zyskał na wartości. Na koniec dnia notowania naszej waluty pozostały jednak bez zmian względem wtorku.