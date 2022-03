Zmiany, zmiany, zmiany

W ostatnich latach pojęcie normalności nabiera nowego znaczenia. Normą stają nieustające zmiany i zwroty akcji. Rok 2020 zaskoczył nas wszystkich pandemią COVID-19, która przełożyła się dużą niepewność i zmienność notowań spółek na GPW. Rok 2021 był rokiem „nowej normalności” wynikającej z trwającej pandemii koronawirusa, hossy na giełdzie oraz niewidzianej od dawna liczby i wartości IPO. Rok 2022 przyniósł wojnę na Ukrainie, która przełożyła się wzrost zmienności na rynkach finansowych, jakiego nie obserwowaliśmy od początku pandemii. W styczniu w KNF było 18 prospektów emisyjnych, ale konia z rzędem temu kto będzie teraz w stanie trafnie przewidzieć, ile z tych podmiotów i kiedy zadebiutuje na GPW.

Robert Klimacki partner w dziale Audytu EY Polska, Adam L. Gregor dyrektor w dziale audytu materiały prasowe

Zanim będziemy w stanie zrozumieć w pełni jakie zmiany w naszym życiu, gospodarce i rynkach finansowych przyniesie nam trwająca u naszego sąsiada wojna, to przeanalizujmy wyniki rankingu Giełdowej Spółki Roku z rok 2021, w którym doszło do znaczących zmian stosunku do roku 2020, gdyż w czołowej dziesiątce utrzymały się w nim jedynie dwa podmioty tj. Selvita oraz Grupa Kęty.

W 2021 r. na pierwszym miejscu znalazła się spółka LPP, której cena akcji wzrosła przez rok o ponad 100 proc. Firma została doceniona m.in. za dużą poprawę wyników względem trudnego, pandemicznego roku 2020/21 (według opublikowanych wstępnych wyników osiągnięto 960 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 190 mln zł straty rok wcześniej). Pomimo straty z roku 2020/21, LPP wypłaciło w 2021 r. rekordową dywidendę w wysokości 450 zł na akcję. Po 2009 r. LPP tylko raz, w roku wybuchu pandemii COVID-19, nie podzieliła się z akcjonariuszami wypracowanymi zyskami.

Jedyną spółką która utrzymała się na podium rankingu, jest Grupa Kęty, która awansowała w tym roku na drugie miejsce. Firma jest jedną z nielicznych na GPW, które co roku podają prognozę wyników finansowych i nakładów oraz publikują plan średnioterminowy. Spółka realizuje, a często przekracza prognozy wyników finansowych, regularnie wypłaca dywidendy (w 2021 r. było to rekordowe 44,57 zł na akcję.) i jest podmiotem z najwyższym udziałem OFE w akcjonariacie (60 proc. mają fundusze dysponujące większymi pakietami). Prognozy na 2022 r. opublikowane przez spółkę zakładają wzrost przychodów r/r o 19 proc.

Przebojem do tegorocznego rankingu wdarła się spółka Shoper, która IPO miała w czerwcu 2021 r., a już znalazła się w rankingu na wysokim 4 miejscu. Spółka wygrała też ranking w kategorii perspektywy rozwoju. Duża wiara analityków i zarządzających wiąże się z dynamicznym rozwojem e-commerce, a spółka jest liderem polskiego rynku oprogramowania dla tego sektora z 31-procentowym udziałem w 2021 r.

W czołówce rankingu za 2021 r. nie ma ani jednego reprezentanta branży gier, , które dominowały w poprzednich edycjach. Jest to wynik przeciętnych wyników polskiego rynku gier, co widać w notowaniach indeksu WIG-Games, który cofnął się do poziomów z roku 2019 r. Wynik podmiotów w branży gamingowej charakteryzują się dużą zmiennością między latami, gdyż są ściśle powiązane z wprowadzanymi do sprzedaży nowymi grami. W 2021 r. nie było nowych tytułów, które odnotowałyby takie wyniki, jak “Wiedźmin”, czy “Cyberpunk”. Jeśli nowe produkcje okażą się sukcesem, to w przyszłości w czubie rankingu GSR zapewne ponownie zobaczymy reprezentantów tej branży.