Zrównoważony rozwój w nowej rzeczywistości

Miniony rok obfitował w wyzwania tak ekonomiczne, jak i społeczne, a przy tym wciąż wymagał poświęcenia uwagi kwestiom ekologicznym. Tą świadomość miało LPP, które pomimo kryzysu i walki o przetrwanie realizowało postanowienia Strategii Zrównoważonego Rozwoju, ustalone jeszcze przed pandemią.

Tym samym niezależnie od okoliczności, LPP konsekwentnie realizowało w tym zakresie cele z czterech filarów, obejmujących wszystkie obszary działalności spółki.

Bardziej przyjazna środowisku moda to przede wszystkim ekologiczne surowce oraz zrównoważony proces produkcji ubrań. Dlatego w ramach filaru ‘produkt i produkcja’ - spółka sukcesywnie poszerzała ofertę kolekcji przyjaznych środowisku. W 2020 r. odzież z metką Eco Aware stanowiła już prawie 19 proc. oferty wszystkich marek LPP. Tempa tym zmianom nadawało Reserved z co trzecim takim produktem. Troszcząc się o odpowiednie procesy produkcji, polska firma przystąpiła także do wdrażania programu Eco Aware Production, który definiuje standardy jakościowe i środowiskowe wśród dostawców spółki w obszarze gospodarki wodnej i pozyskiwania energii. W tym celu LPP rozpoczęło konsultacje z 40 producentami z Azji Południowo-Wschodniej, przy czym 16 z nich już produkuje kolekcje w tym standardzie, a kolejne się do tego przygotowują.

Ważnym elementem zrównoważonej produkcji, jest także jej bezpieczeństwo chemiczne, dlatego dołączając w sierpniu do międzynarodowego Porozumienia Zero Discharge of Hazardous Chemicals, spółka wspiera swoich dostawców w wyeliminowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych z zakładów produkcyjnych. Dzięki temu do końca 2020 r. już 23 fabryki w Pakistanie i 42 w Bangladeszu produkowały kolekcje marek LPP według ujednoliconego dla branży standardu ZDHC.

W ramach walki z rosnącym problemem odpadów plastikowych, firma sukcesywnie eliminuje w swoim obiegu to tworzywo sztuczne dążąc do wykorzystywania surowców nadających się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. Z tego względu poza partnerstwem z New Plastics Economy Global Commitment, firma dołączyła w ub.r. do Polskiego Paktu Plastikowego, który promuje tę ideę na krajowym rynku. Rozwijając się w duchu gospodarki obiegu zamkniętego, LPP diametralnie zmieniło podejście do pakowania przesyłek e-commerce - zarówno pod kątem stosowanych materiałów, jak i dywersyfikacji gabarytów. W efekcie opakowania wysyłkowe są teraz dopasowane do wielkości zamówienia, co z jednej strony minimalizuje zużycie surowców do produkcji i wypełnienia paczek, a z drugiej pozwala na przewóz większej ich liczby jednym transportem kurierskim. Wszystkie te działania tylko w tym roku pozwoliły na redukcję plastiku o 300 ton, co oznacza podwojenie wyniku z poprzedniego roku. Tym samym w ciągu minionych 4 lat spółka wyeliminowała już ponad 570 ton tego tworzywa.

Traktując zrównoważony rozwój jako integralną częścią biznesu, LPP minimalizuje wpływ na środowisko również w obszarze budynków centrali czy sieci sprzedaży. Dąży do tego poprzez certyfikację BREEAM wszystkich nowopowstałych obiektów biurowych czy rozwijając od 2020r. nowy standard Eco Aware Stores, obejmujący optymalizację systemu HVAC, zmianę oświetlenia na energooszczędne LED oraz wdrażanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem. Poza tym tam, gdzie była możliwość wyboru dostawcy, 25% energii zużywanej przez salony pochodziło już ze źródeł odnawialnych.

W efekcie wszystkich podjętych przez LPP działań w ubiegłym roku, spółka ograniczyła emisję CO2 o 2,2% r/r w przeliczeniu na sztukę sprzedanego produktu. Jest to dopiero pierwszy krok na drodze do celu wyznaczonego na 2025 rok, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych w działalności spółki o 15 proc.