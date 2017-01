Polki pierwsze w Europie dogonią mężczyzn pod względem płac (MAPA DNIA)

Okazuje się, że jesteśmy unijnymi liderami walki o parytety płci. Już w 2018 roku Polki mogą dorównać mężczyznom pod względem średnich wynagrodzeń. Obecnie średnia różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej sięga ok. 17 proc. (średnia stawka godzinowa dla kobiet jest w UE o 16,7 proc. niższa niż dla mężczyzn, w strefie euro – o 16.9 proc.). Aby sprawdzić, jak to wygląda w innych krajach - ZOBACZ MAPĘ POD TEKSTEM.



Z opublikowanego w styczniu raportu brytyjskiej firmy Expert Market, zajmującej się badaniami rynku, wynika, że poziom płac Polek i Rumunek ma szansę najszybciej w Europie zrównać się z płacami mężczyzn w ich krajach. W obu przypadkach te różnice mogą być zniwelowane już w przyszłym roku.

Raport podaje, że we Francji i Niemczech przy obecnym trendzie może to nastąpić dopiero w 2046 roku. Tymczasem wczoraj rząd Niemiec przyjął projekt ustawy, która może znacznie przyspieszyć moment zrównania płac. Nowe prawo likwiduje różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn wykonujących identyczną pracę. Obecnie mężczyźni za Odrą zarabiają średnio o 21 proc. więcej na takich samych stanowiskach. Teraz prawo będzie wymagać o firm zatrudniających powyżej 500 osób, aby regularnie informować załogę o postępach w działaniach na rzecz zrównania wynagrodzeń.

Niezależnie od planów wprowadzania tego typu parytetów przez rządy poszczególnych krajów, jak wynika z raportu brytyjskiej firmy – najwolniej trend zrównywania płac pomiędzy obiema płciami postępuje obecnie w Wielkiej Brytanii, Portugalii i na Węgrzech, gdzie – jak przewidują eksperci – płace zrównają się nie wcześniej niż po 2060 roku.



Raport Expert Market opiera się na danych Eurostatu i OECD z lat 2007-14. Na podstawie corocznych średnich zmian w poziomach płac kobiet i mężczyzn eksperci przeanalizowali trend i obliczyli rok, w którym w każdym z krajów Europy może dojść do zrównania płac. Dodatkowo wzięli pod uwagę pięć wskaźników rynkowych – rodzaj zatrudnienia (pełen etat vs. praca na niepełen etat), sektor (publiczny vs. prywatny), wiek (wyróżnili kilka grup wiekowych), rodzaj branży oraz typ stanowiska (np. menadżer vs. wykwalifikowany pracownik)



Które kobiety w Polsce wyrównają lukę na rynku pracy jako pierwsze? Nad Wisłą będą to panie w wieku 45-54 i zatrudnione na stanowiskach usługowych oraz handlowych (w 2017 r.). Szybciej płace mają szansę zrównać się w sektorze publicznym niż w prywatnym (w 2018 r.). Jeśli chodzi o rodzaj branży - najszybciej moment wyrównania dysproporcji może nastąpić w sektorze żywieniowym i hotelowym (w 2019 r.). Już w 2021 r. płace mogą się wyrównać wśród pracowników zatrudnionych na pełen etat.

W całej UE różnice w płacach są zdecydowanie mniej widoczne wśród młodych pracowników. Zgodnie z unijną Strategią walki o równość płci na lata 2014-2019 działania na rzecz wyrównania płac mają się przyczynić do zmniejszania ubóstwa wśród kobiet. Jednym z takich działań jest przyjmowanie przez rządy prawa, które zwiększa transparentność wynagrodzeń w firmach.