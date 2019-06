0,0 proc. uderza do kolejnych alkoholi

Szał na bezalkoholowe piwa skłonił winiarzy do poszerzenia portfela. Kiedy zrobią to producenci mocnych trunków?

Piwowarzy od lat mówili o szklanym suficie — będący w czołówce pod względem konsumpcji piwa Polacy nie chcieli już więcej kupować. Branża dwoiła się i troiła, by przekonać klientów do ciekawszych (a w domyśle — droższych) wariantów piwnych i zarabiać więcej przy stałym lub kurczącym się wolumenie. W zeszłym roku nastąpił przełom — na rynku pojawiły się piwa bezalkoholowe 0,0 proc. [do kategorii piw bezalkoholowych zaliczają się też te do 0,5 proc. alkoholu — red.], które szturmem go zdobyły. Do grona piwoszy dzięki temu dołączyli np. kierowcy, zaś do grona producentów również ci specjalizujący się w izotonikach czy innych napojach bezalkoholowych. Teraz mocny apetyt na 0,0 proc. prezentuje branża winiarska. Ambra pod flagowym szyldem Cin&Cin wprowadza bezalkoholowe wino musujące i stawia na kobiety — jako większość (58 proc.) wśród konsumentów piw bezalkoholowych.