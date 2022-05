10 krajów, które warto odwiedzić w 2022 roku

Po dwóch latach ograniczeń w podróżowaniu można już swobodniej planować kolejny urlop, wakacje lub weekendowy wypad. Holidu, wyszukiwarka apartamentów i domów wakacyjnych, przeanalizowała wyszukiwania w Google z ostatnich 12 miesięcy i stworzyła ranking krajów cieszących się największą popularnością wśród polskich turystów.

1. Grecja: 7800 wyszukiwań miesięcznie

Greg Montani/Pixabay

Wygrywa kraj, który wielu Polakom kojarzy się z filmem „Mamma Mia!”. Bogactwo archeologiczne, historyczne i filozoficzne Grecji zaciekawi większość wymagających turystów. Do tego dochodzą piękne plaże, krystalicznie czysta woda i wyśmienite jedzenie. Warto spróbować choćby tradycyjnego dania souvlaki.

2. Chorwacja: 6720 wyszukiwań miesięcznie

Neil Morrell/Pixabay

Na drugim miejscu znajduje się Chorwacja, którą Polacy kochają i chętnie się do niej wybierają. Bliskość (można się dostać samochodem), piękno krajobrazów i różnorodność miejsc do odwiedzenia przyciągają turystów nie tylko w sezonie. Dubrovnik, Split, Zagrzeb czy Istria to tylko niektóre miejsca warte zobaczenia. Smakosze doceniają też z różnorodność owoców morza dostępnych w Chorwacji. Nie bez znaczenia jest podobieństwo języków polskiego i chorwackiego, co ułatwia komunikację.

3. Turcja: 4400 wyszukiwań miesięcznie

Niketh Vellanki/Unsplash

Turcja zajmuje trzecie miejsce w rankingu najpopularniejszych krajów na rok 2022. Plażowanie w Antalyi, wypad do Stambułu czy romantyczna wycieczka do Kapadocji – w Turcji można znaleźć to wszystko. Miejscowa kuchnia oferuje wiele specjałów, w tym znakomite meze i słodkie przysmaki, np. baklavę.

4. Albania: 3040 wyszukiwań miesięcznie

AdobeStock

Tuż za podium znajduje się Albania. Nie została zdominowana przez masową turystykę, dzięki czemu piękno jej przyrody jest widoczne na każdym kroku. Liczba wyszukiwań tego kraju w Google potwierdza duże zainteresowanie Polaków. Nic dziwnego, Albania to piękne góry i magiczne wybrzeże. Szukający dobrej zabawy mogą się wybrać do Sarandy, a poszukiwacze rajskich wakacji w pięknych miejscach zachwycą się Ksamil czy Himare.

5. Malta: 2860 wyszukiwań miesięcznie

Kavalenkava Volha

Malta może i jest mała, lecz z wielu powodów stała się w tym roku jednym z ulubionych celów podróży turystów. Ten niewielki archipelag zachwyca krajobrazami i fascynującą historią. Miłośnicy nurkowania docenią pełen życia podwodny świat i ciekawe jaskinie. Valletta, stolica kraju, otrzymała w 2018 r. tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i jest centrum sztuki, wzornictwa i architektury.

6. Hiszpania: 2340 wyszukiwań miesięcznie

Val Thoermer

Kraj tapas, paelli i sangrii zajął szóste miejsce. Hiszpania zawsze była faworytką polskich turystów i nie inaczej jest w roku 2022. Kraj szczycący się jednymi z najlepszych plaż i najbardziej urzekających pasm górskich w Europie zachwyca niesamowicie zróżnicowanym krajobrazem. Nie będzie też problemu ze znalezieniem smacznego posiłku w klimatycznych lokalnych knajpkach. Hiszpanie cieszą się każdym dniem i lubią nocne życie, więc warto się przygotować na szaloną fiestę.

7. Bułgaria: 1860 wyszukiwań miesięcznie

Hristom/ Pixabay

Kraj położony nad Morzem Czarnym cieszy się niezwykłą popularnością nie tylko wśród polskich turystów. Szerokie piaszczyste plaże i kurorty z bogatą ofertą imprezowo-kulturalną przyciągają latem urlopowiczów z całego świata. Natomiast na szukających cichego, spokojnego miejsca na rodzinne wakacje z dala od kurortów czekają malownicze wioski, na przykład Veliko Tarnovo. Bułgaria słynie z produkcji kosmetyków na bazie olejku różanego. To idealna pamiątka z wakacji w tym kraju.

8. Czarnogóra: 1520 wyszukiwań miesięcznie

pixelRaw/Pixabay

Jeden z najmniejszych i najpiękniejszych krajów na Bałkanach. Czarnogóra to zapierające dech góry Durmitor, Adriatyk, jeziora i zachwycające kaniony. To idealne miejsce dla fanów trekkingu. Z atrakcji wartych odwiedzenia można polecić wyjątkowo położony, wtopiony w góry klasztor Monaster Ostrog i gaje oliwne w okolicach miejscowości Bar.

9. Włochy: 1430 wyszukiwań miesięcznie

AdobeStock

Wymarzone miejsce dla miłośników słynnej i uwielbianej na świecie kuchni. Warto spróbować pizzy w Neapolu, carbonary w Rzymie czy bruschetty w Toskanii i napić się Aperol Spritz w Wenecji. We Włoszech znajduje się więcej zabytków światowego dziedzictwa kultury niż w jakimkolwiek innym kraju, więc to mekka dla podróżników zainteresowanych odkrywaniem legendarnych miejsc.

10. Portugalia: 1100 wyszukiwań miesięcznie

nextvoyage/ Pixabay

Ranking Holidu zamyka Portugalia warta odwiedzenia o każdej porze roku. Kraj pełen smaków, zapachów, wina, pięknych krajobrazów, plaż, klifów i miejsc do surfingu. Gości przyciągają m.in. miasta, zwłaszcza Lizbona i Porto, lokalne jedzenie z owocami morza i niesamowite winiarnie. A kto raz spróbuje Pastel de Nata, z pewnością nie zapomni smaku tego wyjątkowego deseru.