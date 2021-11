Grupa PKP BP osiągnęła w III kwartale 1,25 mld zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. To wynik o 75,5 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wzrósł w III kwartale o 1,2 proc. do 2,49 mld zł, a wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 14 proc. do 1,13 mld zł. Zysk na akcję wyniósł 1,01 zł wobec 0,57 zł rok wcześniej.

Analitycy, ankietowani przez “PB”, spodziewali się średnio 1,23 mld zł zysku netto, 2,47 mld zł wyniku odsetkowego i 1,11mld zł wyniku z prowizji i opłat.

Koszty ogółem banku w III kwartale wyniosły 1,49 mld zł i były zbliżone do konsensusu. Saldo rezerw sięgnęło -354 mln zł (oczekiwano -371 mln zł).

Po trzech kwartałach zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej grupy PKO BP wynosił 3,67 mld zł i był o 82,5 proc. wyższy niż rok wcześniej. Zysk na akcję wzrósł do 2,94 zł z 1,61 zł po dziewięciu miesiącach 2020 roku. Wynik z tytułu odsetek spadł o ok. 6 proc. do 7,21 mld zł, a wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o ok. 12 proc. do 3,23 mld zł.