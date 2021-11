Skonsolidowany zysk Banku Pekao wzrósł o 70 proc.

Skonsolidowany zysk Banku Pekao w trzecim kwartale br. wyniósł 631 mln zł wobec 371 mln zł rok wcześniej - to wzrost w ujęciu rok do roku o 70 proc. - poinformował w czwartek bank.

Analitycy, ankietowani przez “PB”, oczekiwali średnio 616 mln zł zysku netto.

Wynik z odsetek wzrósł r/r o 15 proc. do 1,39 mld zł (oczekiwano 1,37 mld zł), wynik z prowizji i opłat o 18 proc. do 704 mln zł (konsensus: 689 mln zł).

Koszty ogółem banku wyniosły 926 mln zł (oczekiwano 958 mln zł), a saldo rezerw -178 mln zł (oczekiwano -110 mln zł).

"Trzeci kwartał był czasem kontynuacji gospodarczego ożywienia po pandemii, a my potrafiliśmy przekuć to odreagowanie na dobre wyniki naszego banku. Wróciły już one na dobre do poziomów sprzed pandemii. Co ważne aktywność naszych klientów rośnie nie tylko w porównaniu z poprzednim rokiem, ale i poprzednim kwartałem, mamy duży popyt na kredyty, zwłaszcza wśród małych i średnich firm i klientów indywidualnych. Za wzrost rentowności banku odpowiada też nasza ciągła praca nad efektywnością i niższe koszty operacyjne" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Banku Pekao SA Leszek Skiba.

Dodał, że dzięki tym działaniom powtarzalne ROE w trzecim kwartale wyniosło ponad 9 proc., "a to w środowisku wyższych stóp procentowych powoduje, że spodziewamy się szybszego niż zakładaliśmy w strategii osiągnięcia dwucyfrowego poziomu tego wskaźnika".

"Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w trzecim kwartale 2021 r. wyniósł 631 mln zł wobec 371 mln zł rok wcześniej. To oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 70 proc. Narastająco po 9 miesiącach 2021 roku zysk netto zamknął się kwotą 1,481 mld zł, czyli był 62 proc. wyższy niż za okres styczeń-wrzesień rok wcześniej oraz znalazł się na takim samym poziomie jak przed pandemią: w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku" - podano w komunikacie banku.