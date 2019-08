166 mln zł dofinansowania na inteligentną sieć dla Energi Operator

166 mln zł dofinansowania na Smart Grid, budowę inteligentnej sieci energetycznej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i regionalnych programów operacyjnych otrzymała spółka Energa Operator, operator systemu dystrybucyjnego z Grupy Energa.

Wartość projektu Smart Grid to ponad 240 milionów złotych, a koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł. Uzyskał on dofinansowanie na poziomie 85 proc., czyli ponad 166 mln zł.



Jak poinformowała w środę Energa, w ramach programu Smart Grid dystrybutor zainstaluje m.in. prawie 1,2 tys. rozłączników na liniach średniego napięcia, ponad 1,1 tys. zdalnie sterowanych rozdzielnic i ponad 2 tys. modemów telekomunikacyjnych TETRA. W ciągu najbliższych lat powstanie pierwszy w Polsce kompleksowy system zarządzania siecią energetyczną średnich napięć - podkreśliła spółka.



W ramach projektu powstają takie rozwiązania jak moduł FDIR (Fault Detection, Isolation and Restoration), który ma pozwalać na szybkie ustalenie miejsca i przyczyny awarii oraz na automatyczną rekonfigurację sieci. Wszystko po to, aby podczas awarii działać jak najsprawniej i aby przerwy w dostawie prądu dotknęły jak najmniejszej liczby osób - zaznaczyła Energa.



"Inteligentne, zdalnie sterowane sieci, mające zdolność do automatycznej szybkiej rekonfiguracji w wypadku awarii to bez wątpienia przyszłość energetyki. Dzięki zdobytemu doświadczeniu Energa Operator jest pierwszą spółką dystrybucyjną w Polsce, która wdraża tego typu rozwiązania na całym obszarze swojego działania. Dlatego bez wątpienia Smart Grid jest najważniejszym projektem realizowanym przez Linię Biznesową Dystrybucja Grupy Energa z wykorzystaniem funduszy unijnych" – powiedział cytowany w komunikacie p.o. prezesa Energi Grzegorz Ksepko.



Elementem projektu jest również budowa magazynu energii, którego zadaniem będzie stabilizacja pracy systemu dystrybucyjnego w rejonie 4 MW farmy fotowoltaicznej w Czernikowie.



"Projekt jest kontynuacją wcześniej zrealizowanych prac o mniejszej skali, takich jak wdrożenie sieci Smart Grid na Półwyspie Helskim czy Smart Toruń. Ich efekty oraz zdobyte doświadczenie pozwoliły Enerdze Operatorowi, jako pierwszemu dystrybutorowi w Polsce, na podjęcie planu wprowadzenia tego nowoczesnego rozwiązania na całym podlegającym spółce obszarze" – podkreśliła prezes Energi Operator Alicja Barbara Klimiuk.



Energa Operator jest jednym z pięciu dużych operatorów systemów dystrybucyjnych w kraju. Obsługuje ok. 3 mln odbiorców, sieć dystrybucyjna obejmuje obszar blisko 75 tys. km kwadratowych, czyli około 24 proc. powierzchni Polski.