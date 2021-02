17+1, czyli strategia pilnie potrzebna

Zarówno CAI jak i format 17+1 to pomysł Państwa Środka i jego strategia wobec naszego regionu. Po dojściu do władzy nowej administracji amerykańskiej Chiny zdecydowanie potwierdziły chęć inwestowania w Europie. W 2020 r., mimo pandemii, obroty handlowe z krajami 17 wzrosły o 8,4 proc. i wyniosły 103,45 mld USD. Choć Chinom zależy na długofalowej współpracy z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, w tym z Polską, przede wszystkim ze względu na położenie, to nasze interesy nie są tożsame. Polskim władzom brakuje pomysłu na strategię współpracy z Chinami. Z jednej strony optowały za tym, by wstrzymać się z podpisywaniem CAI i poczekać na dojście do władzy nowej administracji amerykańskiej, z drugiej ogłosiliśmy w styczniu inwestycję w ogromny port przeładunkowy w Małaszewiczach. Jeśli realizacja tej inwestycji przebiegnie pomyślnie, to będzie ona ważnym elementem wpływającym na nasze relacje handlowe z Chinami.