242. ŚLADOWY ŚLAD WĘGLOWY [PODCAST]

Niedawno na konferencji ABSL Elias van Herwaarden z Colliersa powiedział, że czuje się jak w czasach dzieciństwa, kiedy z kolegami rozmawiało się głównie o seksie, chociaż nikt go nie uprawiał. A to był panel o ESG… To prawda: dużo o tym mówimy, niewiele robimy.

To dotyczy także pierwszego członu ESG, czyli środowiska. Przyjęte w 2015 r. porozumienie paryskie przewiduje ograniczenie średniego wzrostu temperatury na ziemi do 1,5 st. C, a do 2050 r. neutralność klimatyczną. UE zobowiązała się zmniejszyć emisje do 2030 r. o 55 proc. Jeśli tego nie zrobimy, temperatura na ziemi będzie dalej rosła, oceany będą coraz cieplejsze i bardziej kwaśne, co spowoduje, że jeszcze więcej gatunków przestanie istnieć (a i tak codziennie znika 20 gatunków zwierząt, roślin i grzybów), lodowce będą topnieć, poziom mórz będzie się podnosił, zalewając część terenów zamieszkanych przez ludzi, a pogoda stanie się bardziej ekstremalna. Skoro mamy redukować emisje, to trzeba je zacząć liczyć. Kraje Europy Zachodniej robią to od dekady, w Polsce temat rozpoznało niewiele firm.