AAA Auto mierzy w 100 tysięcy

Sieć komisów samochodowych chce sprzedać w tym roku w Polsce 16 tys. aut, czyli prawie o trzy czwarte więcej niż rok wcześniej.

AAA Auto to wywodząca się z Czech sieć autokomisów, której właściciel, spółka Aures Holdings, należy do polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. Firma ma obecnie na rodzimym rynku oraz na Słowacji, Węgrzech i w Polsce 49 placówek i jest jednym z największych sprzedawców używanych samochodów w regionie. Do końca roku liczba komisów AAA Auto — co zapowiedziano na wtorkowej konferencji prasowej w Pradze — ma wzrosnąć do 55. W minionym roku sieć sprzedała łącznie prawie 83 tys. pojazdów, co...