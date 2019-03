AB czeka na konsolidację

Dystrybutor IT czeka na koniec wojny cenowej, a w najbliższych tygodniach uruchomi skup akcji własnych.

W ocenie wrocławskiego AB na polskim rynku dystrybucji trwa wojna o udziały rynkowe.

Zobacz więcej CZEKAJĄC NA STABILIZACJĘ: AB, kierowane przez Andrzeja Przybyłę, liczy, że po burzliwym okresie konsolidacji rynku przez konkurencję nadejdzie czas stabilizacji i rynkowych marż. Fot. Marek Wiśniewski

— Rynek w Polsce jest pod silną presją cenową, wywieraną przede wszystkim przez Also. Odczuwamy ją we wszystkich liniach produktowych. Przy walce o rynek cena jest drugoplanowa. Można też wydłużać terminy płatności lub oferować darmowy transport — mówi Grzegorz Ochędzan, członek zarządu ds. finansowych AB.

W grudniu 2018 r. szwajcarski koncern Also, jeden z czołowych europejskich dystrybutorów IT, ogłosił wezwanie na giełdową ABC Datę. Also do Polski weszło w 2015 r. przejmującPC Factory. Od tamtej pory grupa szybko rosła, koncentrując się na zdobywaniu rynku. W 2017 r. Also Polska zwiększyło sprzedaż z 1,23 mld zł do 1,85 mld zł rok wcześniej. Spółka informowała, że przejęcie ABC Daty jest ważnym krokiem w realizacji planów rozwoju grupy, która ma się stać „numerem jeden w Polsce oraz wiodącym graczem na pięciu innych rynkach Europy Wschodniej”. Według AB konsolidacja rynku może doprowadzić do zakończenia dotkliwej wojny cenowej.

— Na rozdrobnionym rynku marże są niższe. Po konsolidacji, gdy rynek jest podzielony między kilku graczy, idą w górę — mówi Grzegorz Ochędzan.

W czwartym kwartale roku obrotowego AB zwiększyło przychody o 7 proc. r/r do 2,97 mld zł. Zysk operacyjny w tym czasie spadł o blisko 10 proc. do 32,6 mln zł. Na koniec roku AB zwiększyło zapasy do ponad 1 mld zł wobec 902 mln zł rok wcześniej. Członek zarządu spółki poinformował jednak, że są to „świeże” zapasy z końcówki grudnia, a ich zwiększeniu towarzyszył wzrost poziomu należności. Na koniec roku dystrybutor sprzętu miał na kontach 110 mln zł gotówki. Pieniądze będą spółce potrzebne, bo w sierpniu zapadają obligacje o wartości nominalnej blisko 90 mln zł. Akcjonariusze AB w grudniu zdecydowali o skupie akcji własnych w celu ich umorzenia za kwotę do 15 mln zł. Z wypowiedzi członka zarządu wynika, że buy-back może niedługo zostać uruchomiony.

— Domykamy umowę z domem maklerskim i jest to zapewne kwestia kolejnych tygodni — mówi Grzegorz Ochędzan.

