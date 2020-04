ABW zatrzymała prezesa firmy handlującej elektroniką

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała prezesa firmy handlującej elektroniką, który miał oszukiwać na VAT. Uszczuplenia Skarbu Państwa miały wynosić prawie 40 mln zł. Sąd aresztował zatrzymanego mężczyznę.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział we wtorek PAP, że zatrzymanie jest efektem współpracy poznańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Krajową Administracją Skarbową i doszło do niego 21 kwietnia.



"Zatrzymany to prezes firmy, która sprowadzała z zagranicy telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny. W Polsce towar był fikcyjnie wynajmowany użytkownikom, którzy w rzeczywistości go kupowali" - wyjaśnił Żaryn w rozmowie z PAP. Ponieważ firma księgowała to działanie jako wynajem, nie odprowadzała podatku VAT.



Rzecznik podał, że klienci byli przekonani, iż dokonują kupna towaru, a nie jego najmu. "Regulamin i warunki były na tyle skomplikowane, że utwierdzały ich w tym przekonaniu" - mówił PAP rzecznik.



Śledztwo w tej sprawie prowadzi ABW we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono ok. 3,8 mln zł.