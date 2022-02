Adamczyk: KE jest zainteresowana pomysłem budowy linii kolejowej śladem Via Carpatia

Komisja Europejska jest zainteresowana pomysłem Rail Carpatia, połączenia kolejowego śladem korytarza drogowego Via Carpatia - oświadczył w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak zaznaczył, Polska zgłaszała ten pomysł od 2016 r.

Podczas 32. edycji Konferencji Europa Karpat, odbywającej się w Krasiczynie na Podkarpaciu, Adamczyk przypomniał, że Komisja pod koniec 2021 r. zaproponowała budowę nowego korytarza komunikacyjnego - od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego i Egejskiego. Szlak ten wpisuje się w Via Carpatia i jest to efekt polskich zabiegów trwających do 2016 r. - dodał.