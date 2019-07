Adamczyk: polskie porty do rozwoju potrzebują większych nakładów

Porty bałtyckie to swoiste perły; żeby mogły dalej się rozwijać, potrzeba dodatkowych nakładów - ocenił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas podpisania umowy na poprawę dostępu kolejowego do portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Jak mówił w poniedziałek w Szczecinie Adamczyk, "w ostatnich miesiącach finalizujemy umowy na 4,5 mld zł, które pozwolą zwiększyć dostęp do dynamicznie rozwijających się portów bałtyckich". Przypomniał, że w przypadku Gdańska i Gdyni to niemal 3 mld zł, a w przypadku Szczecina i Świnoujścia - 1,5 mld zł.



Adamczyk zaznaczył, że to efekt decyzji rządu pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. Przypomniał, że niedawno decyzją rządu zwiększono nakłady Krajowego Programu Kolejowego "o kwoty pozwalające zrealizować te ambitne plany budowy nowoczesnego dostępu kolejowego do portów".



Minister podkreślił, że zadanie wykona polska firma Torpol, która - jak zaznaczył - przejęła obowiązki i zadania jednej z włoskich firm, która "porzuciła" budowę na jednym z szlaków w Wielkopolsce. "Torpol znakomicie sobie radzi i jestem przekonany, że również na tej inwestycji pokaże, że polskie firmy są w stanie zrealizować projekty trudne, skomplikowane, ale szczególnie potrzebne polskiej gospodarce" - oświadczył Adamczyk.