Adamczyk: w czerwcu chcemy ogłosić przetarg na budowę Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta

W czerwcu planujemy ogłoszenie przetargu na realizację Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - zapowiedział w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas wizyty na budowie drogi ekspresowej S6, na węźle Bielice pod Koszalinem.

Zobacz więcej Andrzej Adamczyk Krysian Maj/FORUM

„Pracujemy nad kolejną fazą dokumentacji dla kolejnego odcinka ze Słupska w stronę Bożegopola. W czerwcu ogłosimy przetarg na realizację obwodnicy metropolitarnej. W ramach partnerstwa prywatno-publicznego chcemy zrealizować to przedsięwzięcie” – powiedział Adamczyk. Poinformował, że w Słupsku, który jest jednym z kolejnych punktów jego środowej wizyty na wybrzeżu, podpisze program inwestycyjny dla drogi ekspresowej S6 między Sianowem a Słupskiem.



Minister zaznaczył, że dla regionu niezmiernie ważnym przedsięwzięciem jest również budowa drogi ekspresowej S11. „Ten region musi zostać otwarty na połącznie (...) z autostradą A2” – powiedział.



Adamczyk podkreślił, że „wybrzeże jest ważnym regionem naszego kraju - i środkowe wybrzeże, i Zachodniopomorskie, a także województwo pomorskie". "To są kolejne regiony, które trzeba dobrze komunikować. Musimy budować ten ruszt komunikacyjny naszego kraju w sposób pozwalający tworzyć dobre połączenia dla gospodarki, dla przyszłych inwestorów, których te inwestycje, tutaj realizowane, zmobilizują do tego, by koncentrować swoją uwagę na tych regionach, pobudzać je gospodarczo” – mówił minister na budowie S6. Przyznał jednocześnie, że inwestycja ta "przysporzyła nam nie lada kłopotu".



"Nie zawsze wykonawcy na trasie swojej budowy czy w obszarze budowy, którą realizują, znajdują podziemne jezioro, wcześniej niewykazane w badaniach geologicznych. Tak niestety stało się na trasie S6 w okolicy Koszalina. I z tym problemem musimy sobie poradzić" - mówił wizytujący budowę Adamczyk, któremu towarzyszył m.in. wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker.



Adamczyk wyjaśnił, że będzie to „budżet państwa kosztowało kilkaset milionów złotych więcej”. Podkreślił, że takie „niespodzianki hydrologiczne” spowalniają proces budowy. „Robimy wszystko, by go maksymalnie przyspieszyć” – zapewnił minister.



Kierownik projektu na odcinku budowy S6 Koszalin – Sianów Krzysztof Kowalski ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad doprecyzował, że obwodnica do ul. Władysława IV zostanie oddana do użytku pod koniec 2019 r. Dodał, że są robione starania, by odcinek od ul. Szczecińskiej do ul. Morskiej był przejezdny kilka miesięcy wcześniej, by latem „można było dostać się nad morze i w kierunku Kołobrzegu".



Kowalski poinformował, że dobiega końca postępowanie przetargowe na wykonanie projektu problematycznego, blisko ośmiokilometrowego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. „Niebawem będzie podpisanie umowy na dokumentację projektową, a etap wykonawczy - w przyszłym roku. Za ok. 2-2,5 roku będzie można zamknąć całą inwestycję” – mówił.



Dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner zaznaczył, że w województwie zachodniopomorskim realizowanych obecnie jest 17 odcinków dróg o łącznej długości 225 km. Wartość inwestycji to ok. 6,5 mld zł.



Minister Adamczyk mówił podczas wizyty na budowie S6 również o programie przebudowy dróg lokalnych. Wskazał, że w przypadku woj. zachodniopomorskiego kwota zarezerwowana na ten cel jest czterokrotnie większa niż jeszcze przed kilkoma laty. Wspomniał także o zaplanowanej modernizacji dworca w Koszalinie. „Rozpoczynamy prace budowlane w połowie przyszłego roku, ok. lipca, najpóźniej sierpnia” – poinformował.