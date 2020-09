Światowe Centrum Adaptacji szacuje, że Afryka będzie potrzebować nawet 200 mld USD rocznie do 2070 r. na przystosowanie się do zmiany klimatu.

Ban Ki-Moon szef SCA i były sekretarz generalny ONZ stwierdził, że kontynent, który jest najmocniej narażony na zmiany w ekosferze będzie wymagał corocznego finansowania systemów wczesnego ostrzegania i infrastruktury odpornej na zmiany klimatu.

Obecnie walka ze zmianami klimatycznymi wymaga środków w skali od 7 do 15 mld USD rocznie. Zdaniem Ban Ki-Moona, odnosząc się do tempa zmian klimatu w kolejnych latach (jeśli te utrzymają się na obecnym poziomie), kwoty te będą wymagały zwiększenia o co najmniej 7 proc. rocznie. Oznaczać to będzie, że potrzeby finansowe wzrosną do 35 mld USD w roku 2050 i 200 mld USD dwadzieścia lat później.

Według szacunków MFW, zmiany klimatyczne i klęski żywiołowe tylko w rejonie Afryki Subsaharyjskiej doprowadziły od 2000 r. do szkód gospodarczych o wartości ponad 520 mln USD.