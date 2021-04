Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje kawalerki w Inowrocławiu

Bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego szuka kupców na kawalerki w Inowrocławiu. Na nowych właścicieli czekają cztery ponad 30-metrowe mieszkania na osiedlu Piastowskim. Ceny wywoławcze zaczynają się już od 125 tys. zł, czyli 4 tys. zł za m². Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 14 maja o 10:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy. Chętni do udziału w przetargu muszą wpłacić wadium do 10 maja. Zyski ze sprzedaży lokali Agencja przeznaczy na budowę mieszkań dla żołnierzy.

W majowym przetargu pod młotek trafią cztery lokale usytuowane w dwupiętrowych blokach przy ul. Świętego Ducha 88 I oraz II na osiedlu Piastowskim, we wschodniej części Inowrocławia. Pierwszy lokal – nr 2 - o powierzchni 31,66 m2 mieści się na parterze i składa z niespełna 16-metrowego pokoju, oddzielnej kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Cena wywoławcza to 130 tys. zł. Druga z oferowanych kawalerek, o numerze 35, ma podobny układ i znajduje się w tym samym budynku na drugim piętrze. Za mieszkanie niewiele przekraczające 31 m2 przyszły właściciel będzie musiał wyłożyć co najmniej 125 tys. zł.

Trzecia pozycja przetargowa to lokal nr 41, o powierzchni niespełna 32 m2. Położone na pierwszym piętrze mieszkanie składa się z jednego pokoju, oddzielnej kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Osoby, które planują jego zakup muszą liczyć się z wydatkiem przekraczającym 130 tys. zł. Ostatnia z wystawionych kawalerek o numerze 53 ma blisko 31,5 m2. Znajduje się na drugim piętrze, a w jej skład wchodzi 15,5-metrowy pokój, prawie 10-metrowa kuchnia, łazienka z WC i przedpokój. Cenę wywoławczą ustalono na 135 tys. zł. Do każdego z oferowanych lokali przynależy również ok. 7-metrowa piwnica.

Bloki, w których znajdują się sprzedawane lokale, zostały wybudowane w 1952 roku. Budynki są uzbrojone w sieci: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową, a w ostatnim okresie wykonano w nich instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. W sąsiedztwie zlokalizowane są inne budynki mieszkalne, sklepy, placówki oświatowe oraz obiekty użyteczności publicznej.

Cztery kawalerki sprzedawane przez Agencję Mienia Wojskowego mogą być dobrą inwestycją pod wynajem lub służyć jako pierwsze mieszkanie dla pary czy singla. Co należy zrobić, aby wziąć udział w przetargu? Przede wszystkim wpłacić wadium w wysokości oraz terminie wskazanym w ogłoszeniu. Potem pozostaje już tylko udział w przetargu i zaoferowanie najwyższej kwoty. W przypadku wygranej wpłacone zabezpieczenie zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży lokalu. Jeśli mieszkania nie uda się wylicytować - wadium wraca do właściciela.

Przetarg odbędzie się 14 maja br. w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.amw.com.pl w zakładce „Nieruchomości/Przetargi nieruchomości”.

Zyski ze sprzedaży kawalerek w Inowrocławiu Agencja Mienia Wojskowego przeznaczy na realizację swoich ustawowych zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP, w tym budowę nowych mieszkań dla żołnierzy.

Dodatkowych informacji udzielają:

Agata Atamańska-Pyrc

Specjalista Działu ds. Marketingu i PR

Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy

e-mail: a.atamanska@amw.com.pl

tel. 52 52 57 847

Małgorzata Weber

rzecznik prasowy AMW

tel. (22) 314 99 78

kom.: 695 695 600

e-mail: m.weber@amw.com.pl

www.amw.com.pl

www.wtwoichrekach.amw.com.pl

www.sklep.amw.com.pl

www.facebook.com/agencja.mienia.wojskowego/