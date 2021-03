Studenci SGH należący do Studenckiego Koła Naukowego Biznesu zapraszają na konferencję i dyskusję z tymi, którzy tworzą świat inwestycji alternatywnych.

Od dawna wiadomo, że inwestowanie na giełdzie wiąże się z ryzykiem. Mali gracze mają coraz mniej do powiedzenia w obliczu finansowych gigantów, a o decyzjach inwestycyjnych coraz częściej decydują algorytmy. Można się przeciwko temu buntować, jak użytkownicy Reddita, którzy chcieli utrzeć nosa gigantom stosującym krótką sprzedaż na akcjach GameStop. Lepszym pomysłem jest jednak znalezienie pozagiełdowych sposobów pomnażania kapitału.

Studenci SGH należący do Studenckiego Koła Naukowego Biznesu postanowili wziąć sprawy we własne ręce. Już 19 kwietnia startuje przygotowana przez nich konferencja – „Akademia Inwestowania Alternatywnego”, znana we wcześniejszych latach pod nazwą „Inwestycje Alternatywne”. Będzie to seria paneli dyskusyjnych i warsztatów z inwestorami. To niecodzienne wydarzenie zagwarantuje możliwość dyskusji z tymi, którzy tworzą świat inwestycji alternatywnych, a całość projektu będzie zwieńczona certyfikatem akredytowanym przez Fundację im. Lesława Pagi oraz JM Rektora SGH.

Skalę tegorocznej edycji mogą pokazywać partnerstwa strategiczne z Santander, Tavex, CFO services oraz patronaty honorowe takich instytucji jak Filharmonia Narodowa, Opera Królewska i Opera Narodowa. Dodatkowo do grona licznych patronów medialnych dołączył “Puls Biznesu”.

Co to dokładnie znaczy inwestować alternatywnie? O inwestowaniu w złoto, które przybliży partner projektu firma Tavex pewnie już wiele osób słyszało. Mało kto jednak wie, jak robić to dobrze, czyli mówiąc wprost – zyskownie. O opłacalności inwestowania w złoto może najlepiej świadczyć fakt, że w ciągu ostatnich 10 lat cena złota wzrosła z ok. 4000 dolarów za uncję do ok. 6500 dolarów za uncję. Podobnie ma się sprawa z nieruchomościami, gdzie panel ich dotyczący zaszczycą takie osobistości jak January Ciszewski, Mateusz Radomyski, Wojciech Orzechowski, Rupert Aleksiejuk i Karol Wójcik. Warto tutaj nadmienić, że inwestycje w nieruchomości wydają się być opłacalne w czasach pandemii. Świadczyć o tym może fakt, że według danych NBP ceny mieszkań w 2020 roku urosły o ok. 7%. Eksperci jako jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy wskazują gwałtowną obniżkę stóp procentowych, na jaką NBP zdecydował się w ramach polityki łagodzącej skutki kryzysu wywołanego pandemią.

Nieco mniej oczywiste miejsce do lokowania swojego kapitału to chociażby rynek alkoholi. Tutaj podczas trwania panelu uczestnicy będą mieli okazję stać nie tylko koneserami, ale przede wszystkim ekspertami potrafiącymi pomnażać swoje oszczędności. Zadbają o to m. in. czterokrotny Mistrz Polski Sommelierów Tomasz Kolecki oraz Grzegorz Michalski - znawca inwestowania w beczki whisky. W przypadku alkoholi, często możemy posłużyć się znanym powiedzeniem „cierpliwość popłaca”. Przykładem może być sprzedana w 2019 za aż 1,5 mln funtów butelka whisky, pochodząca ze znanej szkockiej destylarni Macallan, która spędziła w beczce co najmniej 60 lat!

Samochody przeważnie kojarzą się z czymś, co szybko traci na wartości. Nie musi tak wcale być! W Polsce szczególnie szybko rozwija się rynek aut klasycznych. Zarówno popularne w PRL “maluchy”, Polonezy i “duże” Fiaty, jak i nieco starsze i bardziej unikatowe Warszawy i Syreny z roku na rok zyskują na wartości. Dzięki Akademii Inwestowania Alternatywnego fani motoryzacji biorąc udział w specjalnym panelu, mogą nauczyć się jak zarabiać na swojej pasji. Wśród zaproszonych gości kolejny raz pojawi się dziennikarz TVN Turbo Patryk Mikiciuk, którego słuchacze w zeszłorocznej edycji wypełnili jedną z auli SGH bardziej, niż kiedykolwiek zrobili to studenci uczęszczający na wykłady. O pomnażaniu kapitału na motoryzacji opowiedzą także Przemysław Grygiencze i Przemysław Nogal.

W tegorocznej edycji można spodziewać się także wielu akcentów związanych ze sztuką. Webinar o instrumentach muzycznych poprowadzą: skrzypek Janusz Wawrowski, przedstawiciel Steinway&Sons; Marcin Wieczorek i dyrektor Narodowego Forum Muzyki Andrzej Kosendiak. Z kolei panele dotyczące dzieł sztuki oraz designu zaszczycą takie nazwiska jak: A. Niemczycka-Gottfried, K. Bondar, Ł. Gorczyca, W. Szafrański, I. Rusiniak, M. Miernik, czy M. Kochanowska. Wszyscy prelegenci są zawodowo związani inwestowaniem w sztukę bądź z jej tworzeniem. Przy odrobinie szczęścia i znajomości rynku, na sztuce można zarobić naprawdę duże pieniądze. Najlepszym przykładem na to może być obraz "M22" autorstwa Wojciecha Fangora, który jest obecnie najdrożej wylicytowanym pojedynczym obrazem w historii Polski. Został on sprzedany za 6,2 mln zł, a wliczając wszystkie dodatkowe opłaty kosztował on nabywcę 7,3 mln zł.

Różnorodność dziedzin poruszanych podczas Akademii Inwestowania Alternatywnego jasno pokazuje, że swoich oszczędności nie trzeba trzymać w banku, ani grać nimi na giełdzie. To właśnie fakt rozbudowanej tematyki przesądza o unikalności tego projektu w skali całego kraju. Wszystko może być potencjalną inwestycją, a jedyne ograniczenie to ludzka kreatywność. Dzięki zaangażowaniu studentów z SKN Biznesu każdy zainteresowany będzie mógł wyzwolić właśnie swoją kreatywność i nauczyć się inwestować alternatywnie.

Aby stać się częścią akademii wystarczy wziąć udział w rekrutacji i zaaplikować przez stronę znajdującą się >>TUTAJ<<. Rekrutacja trwa już od 19 marca do 10 kwietnia więc serdecznie zapraszamy!