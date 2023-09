Akcje Salesforce wyraźnie drożały po wynikach

Wyniki kwartalne i prognozy Salesforce opublikowane po środowej sesji wywołały pozytywną reakcje inwestorów. Akcje jednego z największych amerykańskich dostawców oprogramowania zdrożały o prawie 6 proc. w handlu międzysesyjnym, informuje Reuters.

Salesforce, blue chip ze Średniej Przemysłowej Dow Jones. miał w drugim kwartale 8,6 mld USD przychodów i 2,12 USD skorygowanego zysku na akcję. W obu przypadkach to wynik lepszy od prognoz analityków.

Spółka spodziewa się w obecnym kwartale 8,7-8,72 mld USD przychodów. Analitycy szacują je na 8,66 mld USD. Salesforce podwyższył prognozę rocznych przychodów do 34,7-34,8 mld USD. Wcześniej zapowiadał 34,5-34,7 mld USD. Spodziewa się również wyższej marży operacyjnej, wynoszącej 30 proc. To 2 pkt. procentowe więcej niż w poprzedniej prognozie.

Reuters pisze, że wyniki Salesforce mogą zwiększyć optymizm dotyczący wydatków na technologie w drugim półroczu, który wcześniej wywołały raporty głównych graczy na rynku chmury obliczeniowej, m.in. Amazon i Google.

Charlie Miner, analityczka Third Bridge uważa także, że Salesforce jest w dobrej pozycji do zarabiania na spodziewanym wzroście inwestycji w sztuczną inteligencję (AI) w okresie następnych 12-18 miesięcy. Prezes Marc Benioff w raporcie kwartalnym zapowiedział, że spółka „poprowadzi klientów do nowej ery AI”.