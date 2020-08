Akt oskarżenia ws. wyłudzenia 80 mln zł podatku VAT

Do wrocławskiego sądu trafił akt oskarżenia, w którym prokurator zarzuca dwóm osobom wyłudzenie ponad 80 mln zł podatku VAT. Wśród oskarżonych jest obcokrajowiec Paul G., który założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu poinformowała w komunikacie, że skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom - członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem paliwami płynnymi w ramach tzw. karuzeli podatkowej.



"Celem grupy było dokonanie uszczupleń należności podatkowych Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług VAT. Jedną z osób objętych aktem oskarżenia jest osoba, która założyła a następnie kierowała tą grupą. Oskarżony posiada obywatelstwo niemieckie oraz status rezydenta w Szwajcarii" - podano w komunikacie.



Aktem oskarżenia objęto działalność grupy od stycznia 2015 roku do czerwca 2016 roku. Jak wynika z ustaleń, grupa działała m. in. na terenie Legnicy i Poznania. Kierował nią Paul. G. W wyniku jej działalności doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług w wysokości nie mniejszej niż 80 mln 685 tys. zł.



Podano też, że przed skierowaniem aktu oskarżenia prokurator w następstwie szeroko prowadzonych działań zabezpieczył środki pieniężne należące do kierującego grupą, zdeponowane na rachunku bankowym w Czechach w wysokości blisko 4 mln euro.