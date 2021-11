Aktywność produkcyjna w USA wyhamowała

W październiku doszło do wyhamowania aktywności sektora produkcyjnego w amerykańskiej gospodarce. Spowolnienie potwierdziły oba wskaźniki, ISM i PMI.

Według indeksu opracowywanego przez Instytut Zarządzania Zaopatrzeniem (ISM), w październiku 2021 r. obniżył on swoją wartość do 60,8 pkt z 61,1 pkt miesiąc wcześniej. Odczyt okazał się nieco lepszy niż mediana prognoz ekonomistów, która zakładała spadek do 60,5 pkt. Z kolei wskaźnik PMI, za którym stoi firma Markit Economics zniżkował w zeszłym miesiącu do 58,4 pkt z 60,7 pkt przy prognozie na poziomie 59,2 pkt.

Przemysł generuje około 12 proc. amerykańskiego PKB.

Wśród głównych przyczyn pogorszenia sytuacji wymienia się utrzymujące się problemy z wąskimi gardłami w dostawach, w tym rzutujące na produkcję w wielu branżach, niedobory półprzewodników. Najmocniej dotkniętą jest branża motoryzacyjna, która po fatalnym dla niej okresie na początku pandemii w ubiegłym roku, w trzecim kwartale 2021 r. odnotowała najniższą produkcję od początku 2009 r. Specjaliści oczekują, że problemy z dostawami będą też odczuwalne w przyszłym roku.

Skomplikowaną sytuację w segmencie produkcji i oczekiwania względem przyszłości podkreśla subindeks nowych zamówień ISM. Spadł on w zeszłym miesiącu do 59,8 pkt z 66,7 we wrześniu, co jest najniższym poziomem od czerwca 2020.

Dodatkowymi czynnikami, które niekorzystnie odciskają się na kondycji sektora są wysokie ceny surowców podbijające koszty oraz niedobory pracowników.