Wzrost produkcji w strefie euro spowolnił w zeszłym miesiącu, ponieważ rosyjska inwazja na Ukrainę zacieśniła wąskie gardła w łańcuchu dostaw, stłumiła popyt i zachwiała zaufaniem konsumentów, pisze Reuters.

Indeks PMI dla sektora przemysłowego w strefie euro spadł z 58,2 pkt w lutym do 56,5 pkt w marcu. To najniższy poziom od 14 miesięcy. W ramach wstępnego odczytu spodziewano się, że wskaźnik spadnie do 57 pkt.