Aktywność przemysłu i usług w Chinach powoli odradza się

Według zaprezentowanych we wtorek danych przez Narodowy Urząd Statystyczny, wskaźnik PMI dla przemysłu wzrósł w maju 2022 r. do 49,6 pkt z 47,4 pkt w kwietniu zbliżając się do poziomu 50 pkt oddzielającego wzrost danego sektora od jego kurczenia się. Odczyt okazał się lepszy niż oczekiwano. Mediana prognoz zakładała wzrost do 49,0 pkt.

Poprawił się też obraz sektora pozaprodukcyjnego, który obejmuje usługi oraz również budownictwo. W jego przypadku indeks PMI wzrósł do 47,8 pkt z 41,9 pkt w kwietniu i przy prognozie na poziomie 45,2 pkt.

Eksperci podkreślają, że szczególnie w przypadku dużych firm można mówić o zdecydowanej poprawie aktywności, nieco gorzej nadal prezentują się małe i średnie przedsiębiorstwa, choć tempo spowolnienia też wyraźnie osłabło.

Zaskakująco duże wzrosty majowych indeksów PMI w Chinach sugerują, że najgorsze załamanie gospodarki może dobiegać końca. Dane pokazują, że aktywność wciąż się zmniejsza, ale znacznie wolniej niż w kwietniu – ocenili Chang Shu i David Qu, ekonomiści Bloomberg Economics.

Choć warunki i koniunktura wykazują oznaki poprawy, jednak tempo odbicia powinno pozostawać relatywnie niewielkie, a ekonomiści nadal przewidują , że wzrost gospodarczy osłabnie do 4,5 proc. w tym roku – znacznie poniżej celu rządu wynoszącego około 5,5 proc.