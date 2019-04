Alior Bank chce przejąć 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzedać je PKN Orlen

Alior Bank, PKN Orlen i PZU zawarły porozumienie w sprawie warunków transakcji dotyczącej przejęcia spółki Ruch - podał Alior w komunikacie. Porozumienie zakłada, że bank przejmie 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzeda je PKN Orlen.

Alior Bank zamierza przejąć akcje w sposób uzgodniony pomiędzy bankiem a PKN Orlen, przy czym do przejęcia dojdzie po prawomocnym zatwierdzeniu układu w ramach przyspieszonych postępowań układowych Ruchu.



"Jeżeli oferta zaproponowana przez Orlen zostanie zaakceptowana przez wierzycieli, Ruch będzie w stanie odzyskać płynność finansową, co z kolei na dalszych etapach restrukturyzacji, przełoży się na możliwość uregulowania części zobowiązań wobec wierzycieli. W dalszym ciągu będziemy aktywnie wspierać proces restrukturyzacji" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Aliora, prezes banku Krzysztof Bachta.



Zakup akcji przez PKN Orlen ma nastąpić po spełnieniu się warunków przewidzianych w porozumieniu, m.in.: prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych Ruchu, uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz pozytywnej decyzji UOKiK.



Porozumienie zawarte zostało w związku ze złożeniem w czwartek przez PKN Orlen oferty finansowania Ruchu z zamiarem przejęcia 100 proc. akcji spółki.



Ruch złożył w sierpniu 2018 roku w sądzie wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) w celu zawarcia układu częściowego.



Obecnie sieć własna Ruchu składa się z 1,8 tys. punktów zapewniających roczny obrót w wysokości około 870 mln zł. Kolportaż Ruchu dociera do ok. 20 tys. punktów i generuje roczny obrót o wartości ok. 500 mln zł. Ruch posiada 13 centrów logistycznych i jeden magazyn centralny.



W poniedziałek, 15 kwietnia wydawcy prasy, którzy są wierzycielami Ruchu, zdecydują, czy godzą się na redukcję wierzytelności kolportera.