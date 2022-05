Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Grupa Allegro zwiększa obecność w Europie Środkowo-Wschodniej po przejęciu czeskiej grupy Mall. Dla sprzedawców korzystających z platformy oznacza to dotarcie do milionów nowych klientów. Nowości czekają także na klientów korzystających z automatów paczkowych Allegro. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Aleksandrą Sroką-Krzyżak, szefem strategii Grupy Allegro.