Alumetal przedstawił wstępne dane finansowe za I kwartał 2022 r.

Wolumen sprzedaży spółki wzrósł o 5 proc. do 66 tys. ton. Przychody o 63 proc. do 838,5 mln zł, EBITDA o 5 proc. do 68,3 mln zł, a zysk netto o 16 proc. do 58,6 mln zł (znormalizowany o 6 proc. do 52,5 mln zł).