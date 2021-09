Amazon inwestuje i zwiększa zatrudnienie

Rozmowa z Marianem Sepesi, dyrektorem regionalnym ds. operacji Amazon na obszar Europy Środkowo-Wschodniej.

Jaki jest stan liczbowy kadry Amazona w Polsce?

Od roku 2014, czyli od początku obecności Amazona w Polsce, zatrudnienie w naszych centrach logistycznych rośnie. We wrześniu 2021 r. zwiększyliśmy liczbę stałych miejsc pracy w Polsce do 23 tys. Nasi pracownicy wykonują swoje obowiązki w centrach operacyjnych. Ostatnio otworzyliśmy dziesiąte, tym razem jest to centrum robotyczne w Świebodzinie, gdzie pracuje ponad tysiąc osób na różnego rodzaju stanowiskach. Ponadto część naszych pracowników znajduje zatrudnienie w warszawskim biurze Amazon Web Services czy też w Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku.

Kwota ponad 12 mld zł naszych inwestycji w Polsce, a także dodatkowe 12 mld zł wniesione przez nas jako wartość dodana świadczą o naszym wkładzie w rozwój polskiej gospodarki. Wspomniana kwota obejmuje wydatki kapitałowe na rozwój infrastruktury, budowę centrów logistyki, biura, centra rozwoju technologii. Mieszczą się w niej także wydatki operacyjne – na rozwój zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy – mówi Marian Sepesi, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon na obszar Europy Środkowo-Wschodniej.

Co można powiedzieć o wzrastającej liczbie personelu w ostatnim czasie?

W ostatnim roku wzrost zatrudnienia wiązał się m.in. z rozwojem nowych centrów logistycznych Amazon. Mają one charakter centrów robotycznych, czyli tworzą przestrzeń do pracy robotów automatyzujących część działań typowych dla ośrodka dystrybucyjnego. Pierwsze tego rodzaju centrum znajduje się w Kołbaskowie pod Szczecinem, drugie otworzyliśmy w kwietniu 2020 r. w Gliwicach, a teraz powstało trzecie w Świebodzinie. Obiekt w Gliwicach jest największym spośród naszych dziesięciu centrów dystrybucyjnych w Polsce – ma 210 tys. mkw. i zatrudnia ponad 2 tys. pracowników, którzy są wspierani działaniami ponad 3,9 tys. robotów transportowych.

Wysoki poziom zaawansowania technologicznego naszych centrów i skala ich działania sprawiają, że zatrudniamy pracowników o różnym poziomie umiejętności – od osób rozpoczynających pracę zawodową po specjalistów. Amazon oferuje stanowiska m.in. w działach operacyjnych, inżynieryjnych, finansów, zasobów ludzkich, IT, programowania, zarządzania projektami, obsługi klientów. Nowi pracownicy trafiają więc nie tylko do centrów logistycznych, ale także do Amazon Web Services czy Centrum Rozwoju Technologii i biur.

Jak scharakteryzować politykę zatrudnienia Amazona w Polsce w minionych latach?

Dostosowujemy ją do działań inwestycyjnych Amazona w Polsce i w całym regionie Europy Środkowej. Nasze centra zlokalizowane w Polsce obsługują bowiem nie tylko rynek krajowy, lecz właśnie cały region Europy Środkowej. Od 2020 r. zwiększyliśmy zatrudnienie o ponad 5 tys. pracowników. Mimo krytycznej sytuacji, wywołanej pandemią COVID-19, zwiększyliśmy liczbę stałych miejsc pracy z 18 tys. do 23 tys. Liczba pracowników wzrosła o ponad 30 proc.! Warto dodać, że bezpośrednio i pośrednio Amazon tworzy ponad 51 tys. miejsc pracy w Polsce.

W jaki sposób jest to obliczane?

Oprócz dużej liczby osób zatrudnionych bezpośrednio w Amazonie poczynione przez nas inwestycje przyczyniły się do powstania nowych miejsc pracy w łańcuchu dostaw oraz u wielu współpracujących z nami partnerów handlowych. Obliczeń nie dokonujemy wyłącznie we własnym zakresie. Podając liczby zatrudnionych w całym łańcuchu dostaw, odwołujemy się do raportu firmy Keystone. Wynika z niego, że wszystkie przedsiębiorstwa, które tworzą łańcuch dostaw dla Amazon, czyli oferują m.in. usługi budowlane, transportowe, usługi w zakresie nieruchomości oraz różnego rodzaju usługi profesjonalne, przyczyniły się w 2020 r. do stworzenia 18 tys. miejsc pracy, a współpracujący z nami sprzedawcy utworzyli kolejne 10 tys.

Jakie są zasady zarządzania personelem w tak liczebnej organizacji, jaką już stanowi Amazon w Polsce?

Jesteśmy dumni ze środowiska pracy, jakie tworzymy dla naszych pracowników. „Zatrudniaj i rozwijaj najlepszych” to jedna z naszych zasad przywództwa, staramy się dostrzegać talenty i promować pracowników, oferując im długoterminowe możliwości rozwoju. Przyjmujemy, że wynagrodzenia naszych pracowników powinny być konkurencyjne na polskim rynku pracy. Początkowa stawka godzinowa wynosi 22,5 zł brutto, co sprawia, że pracownicy poziomu początkowego, przychodzący do pracy zgodnie z grafikiem, mogą zarabiać 4 082 zł brutto. Mogą też liczyć na dodatkowe benefity, takie jak ubezpieczenia medyczne i na życie, bezpłatny dojazd do pracy. Ponadto posiłek w pracy za 1 zł, a od połowy listopada do końca roku, czyli w okresie corocznego świątecznego sezonu zakupowego, w którym notujemy największe obroty – całkowicie darmowy posiłek.

Na coraz bardziej konkurencyjnym polskim rynku pracy firmy przyciągają do siebie pracowników, oferując im możliwości rozwoju zawodowego. Jak robi to Amazon?

Za jeden z najbardziej istotnych aspektów zarządzania personelem przyjmujemy umożliwienie pracownikom wyboru ścieżki rozwoju kariery. W tym celu, od początku obecności Amazona w Polsce, budujemy w naszej organizacji od podstaw systemy rozwoju kompetencji. Pracownicy mogą je rozwijać przez udział w kursach i szkoleniach, które odbywają się poza godzinami pracy i niekoniecznie muszą dotyczyć szlifowania umiejętności na potrzeby Amazona. Pracownik ma do dyspozycji 26 tys. zł z funduszu kadrowego na podnoszenie swoich kompetencji na rynku pracy i nawet gdyby odszedł od nas, to wciąż może wykorzystać tę przyznaną mu pulę środków na szkolenia zawodowe.

Jak takie traktowanie pracowników przekłada się na powiększanie potencjału biznesowego Amazona?

Niezwykle poważnie podchodzimy do kwestii długofalowego rozwoju naszej działalności w Polsce i cieszę się, że nasz zespół tak znacząco się powiększył w 2021 r. Szczególnie dumny jestem z tego, że udało nam się stworzyć tak dużo atrakcyjnych miejsc pracy pomimo trwającej pandemii oraz wszystkich związanych z nią wyzwań. To buduje biznesową siłę Amazon. Możemy zapewniać pracownikom stabilne oraz bezpieczne warunki pracy, a przy tym konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjne benefity już od pierwszego dnia pracy.

Jak scharakteryzować położenie, techniczne wyposażenie i sposób funkcjonowania centrów logistycznych Amazona?

Automatyzacja, technologie i robotyka w naszych centrach logistyki poprawiają jakość środowiska pracy i zwiększają jej efektywność. Tworzymy miejsca pracy i zarazem rozwijamy automatyzację. Na terenie każdego centrum logistycznego Amazon znajduje się wiele technologii, które pomagają pracownikowi w wykonywaniu codziennej pracy – od momentu odbioru produktu od producenta, wyboru miejsca składowania danego produktu na półce, poprzez kolekcjonowanie zamówień, po wybór odpowiedniego kartonu do pakowania. Pozwalają one nie tylko wyeliminować liczbę błędów, ale przede wszystkim ułatwiają naszą codzienną pracę. To ludzie są najważniejsi w Amazon.

Ile dotychczas Amazon zainwestował w Polsce i jakie są tego efekty?

Nieustannie inwestujemy w Polsce. Kwota ponad 12 mld zł wygenerowanych inwestycji, a także dodatkowe 12 mld zł wniesione przez nas jako wartość dodana świadczą o naszym wkładzie w rozwój polskiej gospodarki. Wspomniana kwota obejmuje wydatki kapitałowe na rozwój infrastruktury, budowę centrów logistyki, biura, centra rozwoju technologii. Mieszczą się w niej także wydatki operacyjne – na wspomniany rozwój zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w Polsce. Warto mocno to podkreślić – od początku 2012 r. Amazon zainwestował w Polsce ponad 12 mld zł. Jesteśmy dumni z tego, że inwestycje o takiej wartości czynią Amazona jednym z największych amerykańskich inwestorów w Polsce.

W ciągu minionego roku, w dobie COVID-19, ale i intensywnej transformacji cyfrowej temat bezpieczeństwa stał się w biznesie kwestią kluczową. Jak Amazon radzi sobie z zachowaniem bezpieczeństwa swoich operacji i codziennej pracy kadry?

Miniony rok był czasem ogromnych wyzwań dla wszystkich przedsiębiorców. Od momentu wybuchu pandemii całą uwagę skupiliśmy na ochronie naszych pracowników, zwłaszcza że po zamrożeniu gospodarki obroty w kanale e-commerce zaczęły rosnąć. Udało nam się szybko wykreować takie metody działania, które z jednej strony zabezpieczały nasz personel, a z drugiej pomagały nam efektywnie odpowiadać na potrzeby klientów. Dziesiątki pomysłów na podniesienie bezpieczeństwa pracy, które wypracowano w Polsce, zostały następnie przejęte i stosowane jako dobre praktyki w innych krajach. Paradoksalnie sytuacja pandemiczna zmusiła nas do większej innowacyjności i zwiększenia inwestycyjnego zaangażowania na polskim rynku. W takich warunkach narzędzia technologiczne, robotyzacja i sztuczna inteligencja zaczęły odgrywać kluczową rolę w działaniach Amazona oraz wzmacniają nasz potencjał konkurencyjności.